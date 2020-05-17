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مقتل مواطنين على يد جندي لكسرهما منع التجول 

Time منذ 23 دقيقة
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مقتل مواطنين على يد جندي لكسرهما منع التجول 

الخرطوم (صدى):
أطلق أحد جنود القوات المسلحة السودانية النار على مواطنين وقتلهما، عند نقطة لمراقبة منع التجول الصحي المفروض للحد من انتشار وباء “كوفيد-19” في الخرطوم.

وتفصيلا، عبرت عربة تكتك مسرعة دون توقف، نقطة ارتكاز لقوات الجيش، ونتيجة لعدم الانصياع لتعليمات التوقف، حيث أطلق فرد طلقات نارية أدت لإصابة من كان بالعربة.

وعلى الفور، نقل مصابَين إلى المستشفى لكن فاضت روحهما، حيث وقعت الحادثة في تقاطع منطقة أبو حمامة مع لفة القوز في حي شعبي على بعد نحو ثلاثة كيلومترات إلى الجنوب من وسط الخرطوم في تمام الساعة 21,00 (19,00 ت غ)

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أحدث التعليقات

دآنـــــــہہ
ياربي في الثبات والهدايه بس 🤔
دآنـــــــہہ
🤦‍♀️
دآنـــــــہہ
تفكير مدحدر والله !!
دآنـــــــہہ
تشبه حليمه بولند 😂😂🤦‍♀️
دآنـــــــہہ
يا حليلهم

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