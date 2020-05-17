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بالفيديو.. موقف محرج لرئيسة وزراء بلجيكا

Time منذ 12 دقيقة
Views 1273
بالفيديو.. موقف محرج لرئيسة وزراء بلجيكا

وكالات (صدى):
أظهر مقطع فيديو، اعتراض الأطباء والطواقم الطبية في بلجيكا أمام رئيسة الوزراء، صوفيا ويليامز، أمام سيارتها ما جعلها تشعر بالإحراج الشديد.

وجاء احتجاج الأطباء بإدارة ظهورهم إلى السيارة، اعتراضًا على إدارة الحكومة لأزمة تفشي جائحة كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".

واصطف الأطباء على الجانبين أمام سيارة رئيسة الوزراء، وعند مرور السيارة أداروا جميعا ظهورهم لها .

ولم يعلق المتحدث باسم رئيسة الوزراء على تلك الواقعة، واكتفى بالقول إن هدف الحكومة هو دعم إدارة الأزمة، وبالتأكيد عدم زيادة صعوبة الأمر.

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أحدث التعليقات

دآنـــــــہہ
ياربي في الثبات والهدايه بس 🤔
دآنـــــــہہ
🤦‍♀️
دآنـــــــہہ
تفكير مدحدر والله !!
دآنـــــــہہ
تشبه حليمه بولند 😂😂🤦‍♀️
دآنـــــــہہ
يا حليلهم

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