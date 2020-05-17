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جامعة طيبة تعلن خطوات الحصول على التأشيرات وأوامر الإركاب والتعويضات

Time منذ 32 دقيقة
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جامعة طيبة تعلن خطوات الحصول على التأشيرات وأوامر الإركاب والتعويضات

عادل الحربي (صدى):
أوضحت جامعة طيبة، خطوات الحصول على التأشيرات وأوامر الإركاب والتعويضات لمنسوبيها من الوافدين لإجازة نهاية العام الجامعي 1441هـ

وقالت جمعة طيبة في بيان لها: إشارة إلى قرار رئيس الجامعة رقم 557\ق وتاريخ 10/9/1441هـ المتضمن بداية ونهاية إجازات أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم للعام الدراسي 1441هـ، وإشارة إلى التوجيهات المتعلقة بترتيبات سفر المتعاقدين بالجامعة.

وأضافت الإدارة العامة للموارد البشرية إن إجراءات نظيم سفر وعودة المتعاقدين أو سفر المتعاقدين المنتهية علاقتهم التعاقدية مع الجامعة أو طلاب المنح وفقًا لما يلي:

يقوم المتعاقد أو طالب المنحة بإرسال طلب تأشيرة خروج وعودة / نهائي أو طلب تجديد الإقامة على البريد الإلكتروني [email protected] موضحًا فيه اسم المتعاقد أو الطالب / المرافقين ورقم جواز السفر والإقامة ومرفق به صورة من الإقامة / الإقامات وجواز / جوازات السفر.

يجب تسديد جميع الرسوم المستحقة عن طريق الحساب البنكي الخاص بالمستفيد والمرافقين حسب المدة المطلوبة للتأشيرة وقبل تقديم طلب إصدار التأشيرة أو طلب تجديد الإقامة حتى لا يحدث أي تأخير في إصدار التأشيرة أو تجديد الإقامة لعدم السداد.

يتم منح المستفيد / المستفيدين تأشيرة خروج وعودة لمدة أقصاها (5) أشهر مع مراعاة أن يكون تاريخ العودة قبل بداية الدوام الرسمي في 19/12/1441هـ الموافق 9/8/2020م وبالنسبة للطلاب قبل بداية العام الدراسي القادم في 11/1/1442هـ الموافق 30/8/2020م، وأما في حالة استمرار الأزمة الحالية لا سمح الله وتعذر العودة في الوقت المحدد لعدم توفر رحلات جوية فيجب الالتزام بالتعليمات والأنظمة الصادرة من الجهات الحكومية ذات الاختصاص في حينه.

يتم منح المتعاقد أو الطالب المنتهية علاقته التعاقدية مع الجامعة تأشيرة خروج نهائي وأما بخصوص ما يتعلق بصرف مستحقات أعضاء هيئة التدريس المنتهية عقودهم وسيكون سفرهم قبل استلام مكافأتهم ويرغبون باستلامها عن طريق وكيل فيجب عليهم عمل وكالة شرعية.

بعد حصول المتعاقد أو الطالب على التأشيرة يقوم بتسجيل بياناته ضمن خدمة مبادرة (عودة) المتاحة عبر منصة “أبشر” ولا يشترط وجود حساب للمستفيد في (منصة أبشر).

عند الموافقة على طلب المتعاقد تصله رسالة نصية من نظام “أبشر” وبعدها يتم استكمال منحه أمر الأركاب الحكومي وفقًا لما هو موضح ثانيًا ضمن هذا التعميم.

ستكون مغادرة جميع المقيمين المستفيدين عبر مطارات (الرياض – جدة – الدمام – المدينة المنورة) حاليًا أو حسب إمكانية توفر الرحلات وما يتم تحديده من قبل وزارة الداخلية في الموافقة المرسلة للمستفيد.

أما بخصوص إصدار أمر الإركاب والتعويضات فقالت جامعة طيبة إنه يجب التأكد من توفر الرحلات (عن طريق شركة إيلاء – الطيار سابقًا) قبل التقدم بطلب أمر الإركاب لأنه في حالة صدور أمر الإركاب لا يحق للمتعاقد التقديم على طلب تعويض عن التذاكر بعد ذلك.

يتم إرسال طلبات الحصول على امر إركاب على البريد الإلكتروني ([email protected]) ويتم التوضيح هل سبق تقديم أمر إركاب للعام الحالي سابقًا قبل الأزمة الحالية أو لا.

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أحدث التعليقات

دآنـــــــہہ
ياربي في الثبات والهدايه بس 🤔
دآنـــــــہہ
🤦‍♀️
دآنـــــــہہ
تفكير مدحدر والله !!
دآنـــــــہہ
تشبه حليمه بولند 😂😂🤦‍♀️
دآنـــــــہہ
يا حليلهم

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