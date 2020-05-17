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جارسيا: إشبيليه لا يمكنه منع انضمام بانيجا إلى الشباب 

Time منذ 42 دقيقة
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جارسيا: إشبيليه لا يمكنه منع انضمام بانيجا إلى الشباب 

ماجد محمد (صدى):
قال مدرب نادي الشباب لويس جارسيا إن إشبيليه الإسباني لا يمكنه أن يمنع انضمام إيفر بانيجا إلى الشباب إذا تم طلبه من الشباب.

وأوضح جارسيا أن عقده معنا يبدأ من 1 يوليو، مضيفا:" في حالة إيقاف الدوري السعودي سوف نطلب انضمام الأرجنتيني إيفر بانيغا بشكل رسمي ".

وكان نادى الشباب تعاقد مع الأرجنتيني إيفر بانيجا لاعب وسط نادي إشبيلية الإسباني، للعب له خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية بعقد يمتد إلى 3 مواسم تصل قيمته إلى 7 ملايين يورو. وكشف نادى الشباب عبر موقعه الرسمى التعاقد مع اللاعب الأرجنتينى إيفر بانيجا لمدة 3 مواسم.

وينتهى عقد بانيجا مع إشبيلية في يونيو المقبل، وهو ما ساعد على إتمام الصفقة، حيث خشي النادي الإسباني رحيل لاعبه في فترة الانتقالات الصيفية الثانية دون عائد مادي للنادي.

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أحدث التعليقات

دآنـــــــہہ
ياربي في الثبات والهدايه بس 🤔
دآنـــــــہہ
🤦‍♀️
دآنـــــــہہ
تفكير مدحدر والله !!
دآنـــــــہہ
تشبه حليمه بولند 😂😂🤦‍♀️
دآنـــــــہہ
يا حليلهم

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