إيرانيون يتعمدون إخفاء إصابتهم بكورونا خوفًا من الإحراج!

طهران (صدى):
فجر البرلماني الإيراني، هدايت الله خادمي، اليوم الأحد، مفاجأة كارثية؛ لافتًا إلى أن مواطنين إيرانيين يتعمدون إخفاء إصابتهم بفيروس كورونا؛ لأنهم يشعرون بالحرج لما يعتقدون أن هذا الوباء سيىء من الناحية الأخلاقية.
وقال خادمي في تصريحات نقلتها وكالة أنباء إيلنا "المحلية": "هناك مواطنون في بعض المناطق الجنوبية يعتقدون أن وباء كورونا سيىء من الناحية الأخلاقية، ولهذا يتعمدون إخفاء الإصابة به ولا يبلغون ذويهم بإصابتهم بالوباء".
وأضاف: " الوضع الحالي لتفشي فيروس كورونا في محافظات جنوب إيران جاء نتيجة لقراراتنا الخاطئة".
تحدثت تقارير محلية عن تسجيل منحنى تصاعدي لتفشي الوباء في المناطق الجنوبية في إيران.