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فيديو نادر لمصر أثناء حرب الكوليرا قبل 73 عاما

Time منذ ساعة
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فيديو نادر لمصر أثناء حرب الكوليرا قبل 73 عاما

القاهرة (صدى):
أظهر مقطع فيديو متداول، كيفية تعامل مصر مع وباء الكوليرا قبل أكثر من 73 عاما، وكيف نجحت حينها من احتواءه ليكون المرة الأخيرة التي يظهر فيها.

وكان انتشار وباء الكوليرا في مصر عام 1947 هو المرة العاشرة والأخيرة التي يمر بها الوباء على مصر، بحسب محاضرة نادرة تعود لعام 1948 نشرتها وزارة المعارف.

وظهر في الفيديو كيف استخدمت مصر الطائرات لنشر مواد تكافح المرض، حيث كان يتم حرق المادة المكونة للكبريت وإلقائها في الشوارع قبل ظهور الأمصال والتطعيمات والأدوية، بحسب تقرير لمفتش صحة القاهرة آنذاك الدكتور حمدي بك.

كما ظهر كيف كان يتم رش المواد المعقمة في الشوارع وعلى المباني، وغسل الأطعمة جيدا.

وتبين من لقطات الفيديو كيف كان هناك زحام للحصول على جرعة يبدو أنها كانت مصلا للوقاية من المرض.

httpv

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أحدث التعليقات

دآنـــــــہہ
ياربي في الثبات والهدايه بس 🤔
دآنـــــــہہ
🤦‍♀️
دآنـــــــہہ
تفكير مدحدر والله !!
دآنـــــــہہ
تشبه حليمه بولند 😂😂🤦‍♀️
دآنـــــــہہ
يا حليلهم

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