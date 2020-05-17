مدافع يوفنتوس: اللاعبون يتجنبون "ساري" بعد الاستحمام

وكالات (صدى):
صرّح مدافع يوفنتوس المخضرم جورجيو كيليني، بأن لاعبي يوفنتوس يتجنبون الحديث مع مديره الفني ماوريتسيو ساري بعد الاستحمام.
وأشار إلى أن هوس "ساري" بشرب السجائر سيئ للغاية لدرجة تدفعك إلى الاستحمام بعد التحدث إليه، مضيفًا أن لاعبي يوفنتوس يفضلون الحديث مع ساري عقب المباراة مباشرة لتجنب التحدث معه بعد الاستحمام في أعقاب المباراة حتى لا تؤثر عليهم رائحة السجائر.
وقال المدافع الإيطالي: ” لديه شخصية مغلقة للغاية، حتى لو تمكن يوفنتوس من تقليص بعض حوافه الأكثر حدة، الشيء الوحيد الذي لم يتمكن أحد من تغييره هو ارتباطه الغريب بالسجائر " .
وأضاف: ” يمكنك فقط الذهاب والتحدث معه في مكتبه قبل الاستحمام، ولا تزال ترتدي ملابس اللعب الخاصة بك، وإلا لكانت رائحة الدخان غمرتك “ .
وتابع: ” إنه يسعى دائما إلى الكمال، على سبيل المثال حيازة الكرة بنسبة 100% في نصف ملعب الخصم، لكن ربما هذا السعي هو ما سمح له أن يشق طريقه من القاع إلى حيث هو الآن “ .