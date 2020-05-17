نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

مدافع يوفنتوس: اللاعبون يتجنبون "ساري" بعد الاستحمام

Time منذ ساعة
Views 1751
مدافع يوفنتوس: اللاعبون يتجنبون "ساري" بعد الاستحمام

وكالات (صدى):
صرّح مدافع يوفنتوس المخضرم جورجيو كيليني، بأن لاعبي يوفنتوس يتجنبون الحديث مع مديره الفني ماوريتسيو ساري بعد الاستحمام.

وأشار إلى أن هوس "ساري" بشرب السجائر سيئ للغاية لدرجة تدفعك إلى الاستحمام بعد التحدث إليه، مضيفًا أن لاعبي يوفنتوس يفضلون الحديث مع ساري عقب المباراة مباشرة لتجنب التحدث معه بعد الاستحمام في أعقاب المباراة حتى لا تؤثر عليهم رائحة السجائر.

وقال المدافع الإيطالي: ” لديه شخصية مغلقة للغاية، حتى لو تمكن يوفنتوس من تقليص بعض حوافه الأكثر حدة، الشيء الوحيد الذي لم يتمكن أحد من تغييره هو ارتباطه الغريب بالسجائر " .

وأضاف: ” يمكنك فقط الذهاب والتحدث معه في مكتبه قبل الاستحمام، ولا تزال ترتدي ملابس اللعب الخاصة بك، وإلا لكانت رائحة الدخان غمرتك “ .

وتابع: ” إنه يسعى دائما إلى الكمال، على سبيل المثال حيازة الكرة بنسبة 100% في نصف ملعب الخصم، لكن ربما هذا السعي هو ما سمح له أن يشق طريقه من القاع إلى حيث هو الآن “ .

Time واتساب

أحدث التعليقات

دآنـــــــہہ
ياربي في الثبات والهدايه بس 🤔
دآنـــــــہہ
🤦‍♀️
دآنـــــــہہ
تفكير مدحدر والله !!
دآنـــــــہہ
تشبه حليمه بولند 😂😂🤦‍♀️
دآنـــــــہہ
يا حليلهم

أخر الأخبار

استكمال أعمال خطوط مياه رئيسية بمنطقة أنفاق الملك خالد وأنفاق الملك عبدالله
استكمال أعمال خطوط مياه رئيسية بمنطقة أنفاق الملك خالد وأنفاق الملك عبدالله
Time منذ 3 دقائق Views 1099
بالفيديو.. موقف محرج لرئيسة وزراء بلجيكا
بالفيديو.. موقف محرج لرئيسة وزراء بلجيكا
Time منذ 11 دقيقة Views 1266
أول تعليق لماجد الحقيل بعد دفن نجله ورسالة شكر لخادم الحرمين
أول تعليق لماجد الحقيل بعد دفن نجله ورسالة شكر لخادم الحرمين
Time منذ 14 دقيقة Views 1507
العلاقة بين سرعة الإنترنت والسيارات الحديثة
العلاقة بين سرعة الإنترنت والسيارات الحديثة
Time منذ 15 دقيقة Views 1090
شاهد.. لحظة دهس طفل لـ 4 أطفال أخرين دون قصد
شاهد.. لحظة دهس طفل لـ 4 أطفال أخرين دون قصد
Time منذ 22 دقيقة Views 220
مقتل مواطنين على يد جندي لكسرهما منع التجول 
مقتل مواطنين على يد جندي لكسرهما منع التجول 
Time منذ 22 دقيقة Views 2122
بايرن ميونخ ينتصر في أول مباراة له بعد عودة البوندسليغا
بايرن ميونخ ينتصر في أول مباراة له بعد عودة البوندسليغا
Time منذ 25 دقيقة Views 1297
طريقة الاستعلام عن نتائج الطلاب في نظام نور "بالهوية "
طريقة الاستعلام عن نتائج الطلاب في نظام نور "بالهوية "
Time منذ 28 دقيقة Views 1456
«كابوريا» رامز جلال تٌرعب أروى جودة (فيديو)
«كابوريا» رامز جلال تٌرعب أروى جودة (فيديو)
Time منذ 28 دقيقة Views 1284
جامعة طيبة تعلن خطوات الحصول على التأشيرات وأوامر الإركاب والتعويضات
جامعة طيبة تعلن خطوات الحصول على التأشيرات وأوامر الإركاب والتعويضات
Time منذ 31 دقيقة Views 1271