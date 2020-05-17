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نصائح للتخلص من الملل عند أطفالك في المنزل

Time منذ 3 أيام
Views 1900
نصائح للتخلص من الملل عند أطفالك في المنزل

أميرة خالد (صدى):
قدم خبراء نصائح لمواجهة الشعور بالملل عند الاطفال في ظل الحجر المنزلي، مثل الطهي والتلوين وألعاب الطاولة وما شابه، التي يمكن ممارستها في المنزل وتنشط حواس الطفل وتعزز النزعة الإبداعية لديه.

أحضر صندوقًا من أقلام اللباد أو التلوين لتبدأ المتعة! كل ما عليك فعله هو طباعة كتب التلوين وإطلاق العنان لأطفالك للإبداع. ستشغل الرسومات أوقاتهم لساعات طويلة، وتعتبر تدريبًا تعليميًا ممتازًا. لقد أثبتت التجارب أن التلوين يُحسِّن المهارات الحركية ويُطوِّر القدرة على التركيز. يمكن الاستمتاع بها بدون حدود.

مارسوا ألعاب الطاولة لإمضاء الوقت سويًا ولتحقيق هدف مشترك، وهو قضاء أوقات مفعمة بالمرح (والفوز!). ثمة عامل مشترك يجمع بين ألعاب الورق والنرد، وهو استخدام أشياء موجودة بالفعل في المنزل! ستتحدى البطاقات والنرد خططك وقدرتك على اتخاذ القرارات وملاحظتك وسرعة بديهتك وتقديرك للأمور وتركيزك وما إلى ذلك. فلِمَ لا تمضي بعض الوقت مع أسرتك في ممارسة إحدى هذه الألعاب القديمة والممتعة.

ويكمن صناعة ورشة عمل للأطفال لإعداد مشروبات الكوكتيل تضم القائمة مجموعة من عصائر الكوكتيل، منها كوكتيل غزل البنات! وهو مشروب كوكتيل ملون يسهل إعداده في المنزل.

ولإعداد هذا المشروب ستحتاج إلى غزل بنات وسكر مُلون وليمونة ومشروب غازي بنكهة الفاكهة من اختيارك وفاكهة طازجة للتزيين. الطريقة: ضع شريحة ليمون على كوب مصنوع من مادة غير قابلة للكسر وغلِّفها بالسكر المُلون.

املأ الكوب بغزل البنات، وتوخ الحرص للفصل بين أجزائه حتى لا يكون مضغوطًا في قاع الكوب. صُب المشروب الغازي بنكهة الفاكهة أو مشروب الليمونادة الذي تم إعداده في المنزل حتى يملأ الكوب عن آخره. زيِّن الكوب بقطعة من الفاكهة المُقطعة (الفراولة على سبيل المثال) ثم ضع أنبوب امتصاص داخل الكوب. سوف تذيب فقاعات المشروب الغازي غزل البنات وتبرز نكهته عندما تتذوقه.

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أحدث التعليقات

العدناني
نزل البصل للسوق وبيعه شيلة بيلة وارسلها بنص ريال منديل
زائر
الكمامات لم أجدها اربع صيدليات مررت بعا كلهم يقولون ما فيه
ابن حزم
لاحول
ابن حزم
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
زائر
قول مالك كله يعني اهلك ناقصهم شي .. هذا هم يلعبون بالفلوس لعب سفريات وسنابات وخرابيط

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