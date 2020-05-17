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أفضل وقت لشرب القهوة في رمضان

Time منذ 3 أيام
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أفضل وقت لشرب القهوة في رمضان

أميرة خالد (صدى):
كشف أطباء أنه يمكن للصائمين اعتماد شرب القهوة في أوقات معينة خلال شهر رمضان، تعويضًا عمّا يمكن فقدانه خلال يوم الصيام، إلّا أنه يجب أيضاً عدم الإكثار منها، واغتنام فرصة الصوم للتقليل منها.

وتساعد القهوة في تحفيز النشاط وعلى التركيز بشكل أفضل أثناء العمل كما تساعد في زيادة التركيز وتحفز نشاطنا العقلي والجسدي، إلّا أن الإكثار منها يتسبب أيضاً في ردة فعل عكسية تتمثل في فرط نشاط يجعل التركيز على أعمالنا وإنجازها أمرًا صعبًا جداً.

يحاول تجنب الإكثار من القهوة خلال رمضان، بحيث ألّا تشرب أكثر من كوب واحد كبير منها، أو كوبين صغيرين.

وقال الأطباء أن الكافيين يساعد في التركيز، وبالتالي رفع إنتاجيتنا أثناء العمل، يعد أفضل وقت لشرب القهوة في رمضان عند وقت السحور، إذ بهذا يبقى مفعولها في وقت الصباح الأقرب إلى وقت العمل.

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أحدث التعليقات

العدناني
نزل البصل للسوق وبيعه شيلة بيلة وارسلها بنص ريال منديل
زائر
الكمامات لم أجدها اربع صيدليات مررت بعا كلهم يقولون ما فيه
ابن حزم
لاحول
ابن حزم
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
زائر
قول مالك كله يعني اهلك ناقصهم شي .. هذا هم يلعبون بالفلوس لعب سفريات وسنابات وخرابيط

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