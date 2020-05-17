أميرة خالد (صدى):
كشف أطباء أنه يمكن للصائمين اعتماد شرب القهوة في أوقات معينة خلال شهر رمضان، تعويضًا عمّا يمكن فقدانه خلال يوم الصيام، إلّا أنه يجب أيضاً عدم الإكثار منها، واغتنام فرصة الصوم للتقليل منها.
وتساعد القهوة في تحفيز النشاط وعلى التركيز بشكل أفضل أثناء العمل كما تساعد في زيادة التركيز وتحفز نشاطنا العقلي والجسدي، إلّا أن الإكثار منها يتسبب أيضاً في ردة فعل عكسية تتمثل في فرط نشاط يجعل التركيز على أعمالنا وإنجازها أمرًا صعبًا جداً.
يحاول تجنب الإكثار من القهوة خلال رمضان، بحيث ألّا تشرب أكثر من كوب واحد كبير منها، أو كوبين صغيرين.
وقال الأطباء أن الكافيين يساعد في التركيز، وبالتالي رفع إنتاجيتنا أثناء العمل، يعد أفضل وقت لشرب القهوة في رمضان عند وقت السحور، إذ بهذا يبقى مفعولها في وقت الصباح الأقرب إلى وقت العمل.