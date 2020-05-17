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شاهد.. سماء أبها بعد يوم ماطر

Time منذ ساعتين
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شاهد.. سماء أبها بعد يوم ماطر

أبها (صدى):
وثّق مقطع فيديو، مدينة أبها اليوم الأحد بعد هطول الأمطار الغزيرة، إثر جرت الأودية وامتلئت الجبال بالبرد.

وأصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً متقدماً بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير، تصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة وتدني الرؤية، وتساقط البرد وجريان السيول.

وتستمر الحالة الجوية حتى الساعة الـ 8 مساءً - بمشيئة الله - ، وتشمل مدينة أبها وضواحيها، ومحافظات خميس مشيط، وأحد رفيدة، و الحرجة، والنماص، وبارق، وبلقرن، وتنومة، ورجال ألمع، وسراة عبيدة، وطريب، وظهران الجنوب، ومحايل.

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أحدث التعليقات

دآنـــــــہہ
ياربي في الثبات والهدايه بس 🤔
دآنـــــــہہ
🤦‍♀️
دآنـــــــہہ
تفكير مدحدر والله !!
دآنـــــــہہ
تشبه حليمه بولند 😂😂🤦‍♀️
دآنـــــــہہ
يا حليلهم

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