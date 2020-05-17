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«الداخلية» تُعلن عقوبات صارمة على التجمعات العائلية

Time منذ ساعتين
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«الداخلية» تُعلن عقوبات صارمة على التجمعات العائلية

الرياض (صدى):
أعلنت وزارة الداخلية، عن عقوبة التجمعات العائلية داخل المنازل أو الاستراحات أو الشاليهات أو المزارع لأكثر من أسرة لا يربطهم علاقة سكنية واحدة.

وأوضحت أن عقوبة المخالفة في المرة الأولى هي غرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال للمنشأة أو المسؤول و20 ألف ريال في المرة الثانية، ومضاعفة العقوبة وإحالة المسؤول للنيابة العامة في المرة الثالثة.

كما أن عقوبة الحضور أو الدعوة للحضور أو التسبب في ذلك، غرامة قدرها 5آلاف ريال، وفي المرة الثانية 10 آلاف ريال، وفي المرة الثالثة يُحال إلى النيابة العامة.

وأكدت الوزارة أنه في حال كانت المنشأة تابعة للقطاع الخاص وتم تكرار المخالفة للمرة الأولى يتم إغلاقها لمدة 3 أشهر وفي حال تكررت للمرة الثانية سيتم إغلاق المنشأة لمدة ستة أشهر.

وأضافت أنه إذا كان المخالف من المقيمين في المملكة، فيتم إبعاده عن المملكة ومنع دخول نهائيًا بعد تنفيذ العقوبة.

ونبهت على كل من يعلم عن أي تجمع مخالف إبلاغ الجهات المختصة عن مكانه، على الرقم المجاني 999 في جميع المناطق باستثناء مكة المكرمة فيكون على الرقم 911.

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أحدث التعليقات

دآنـــــــہہ
ياربي في الثبات والهدايه بس 🤔
دآنـــــــہہ
🤦‍♀️
دآنـــــــہہ
تفكير مدحدر والله !!
دآنـــــــہہ
تشبه حليمه بولند 😂😂🤦‍♀️
دآنـــــــہہ
يا حليلهم

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