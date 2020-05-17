نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

بالفيديو.. قصة استثناء الطبيب السعودي صفوق الشمري من القانون الياباني

Time منذ ساعتين
Views 2742
Comment 1
بالفيديو.. قصة استثناء الطبيب السعودي صفوق الشمري من القانون الياباني

الرياض (صدى):
ذكر الطبيب السعودي ورائد الطب التجديدي لجامعة أوساكا العريقة، صفوق الشمري، قصة استثناءه من القانون الياباني الذي لا يسمح بممارسة الطب إلا لليابانيين.

وقال خلال برنامج "اللقاء من الصفر"، أنه كان يبحث عن طرق جديدة لمعالجة الفشل القلبي، ووجد تقدم اليابانيين في هذا المجال، وفي إحدى المؤتمرات بأوروبا تعرَف على ياباني.

وأضاف: " كانت له طريقة مميزة تختفل عن كل ما هو موجود في العالم،إذ أنها لا تعتمد على إيصال جذعية خام ولكن خلايا جذعية بطريقة توصيل متخصصة وببرمجة متخصصة تساعد على إعادة تجديد الأعضاء.

وتابع: " أحببت البروفيسور الياباني وطريقته، وطلب منه التعاون معه في اليابان، فلطب منه إمهاله بعض الوقت، وبعد فترة اتصل به وقال تقدر تيجي اليابان وتمارس الطب وبدأ دراسة الدكتوراه وتصينع الأعضاء من خلال الخلايا الجذعية " .

وأردف: " انتقالي لجامعة أوساكا وقبولي فيها كان بحد ذاته إنجاز لأنها الجامعة الأعرق في اليابان ولا يدخل فيها إلا نخبة النخبة " .

وأعلن عن اعتماد وتأسيس أول برنامج للخلايا الجذعية والطب التجديدي في الشرق الأوسط والخليج يدرّس فيه نخبة من 10 دول.

 

Time واتساب

أحدث التعليقات

دآنـــــــہہ
ياربي في الثبات والهدايه بس 🤔
دآنـــــــہہ
🤦‍♀️
دآنـــــــہہ
تفكير مدحدر والله !!
دآنـــــــہہ
تشبه حليمه بولند 😂😂🤦‍♀️
دآنـــــــہہ
يا حليلهم

أخر الأخبار

استكمال أعمال خطوط مياه رئيسية بمنطقة أنفاق الملك خالد وأنفاق الملك عبدالله
استكمال أعمال خطوط مياه رئيسية بمنطقة أنفاق الملك خالد وأنفاق الملك عبدالله
Time منذ دقيقتين Views 1066
بالفيديو.. موقف محرج لرئيسة وزراء بلجيكا
بالفيديو.. موقف محرج لرئيسة وزراء بلجيكا
Time منذ 10 دقائق Views 1263
أول تعليق لماجد الحقيل بعد دفن نجله ورسالة شكر لخادم الحرمين
أول تعليق لماجد الحقيل بعد دفن نجله ورسالة شكر لخادم الحرمين
Time منذ 13 دقيقة Views 1486
العلاقة بين سرعة الإنترنت والسيارات الحديثة
العلاقة بين سرعة الإنترنت والسيارات الحديثة
Time منذ 14 دقيقة Views 1089
شاهد.. لحظة دهس طفل لـ 4 أطفال أخرين دون قصد
شاهد.. لحظة دهس طفل لـ 4 أطفال أخرين دون قصد
Time منذ 21 دقيقة Views 205
مقتل مواطنين على يد جندي لكسرهما منع التجول 
مقتل مواطنين على يد جندي لكسرهما منع التجول 
Time منذ 21 دقيقة Views 2081
بايرن ميونخ ينتصر في أول مباراة له بعد عودة البوندسليغا
بايرن ميونخ ينتصر في أول مباراة له بعد عودة البوندسليغا
Time منذ 24 دقيقة Views 1294
طريقة الاستعلام عن نتائج الطلاب في نظام نور "بالهوية "
طريقة الاستعلام عن نتائج الطلاب في نظام نور "بالهوية "
Time منذ 27 دقيقة Views 1436
«كابوريا» رامز جلال تٌرعب أروى جودة (فيديو)
«كابوريا» رامز جلال تٌرعب أروى جودة (فيديو)
Time منذ 27 دقيقة Views 1271
جامعة طيبة تعلن خطوات الحصول على التأشيرات وأوامر الإركاب والتعويضات
جامعة طيبة تعلن خطوات الحصول على التأشيرات وأوامر الإركاب والتعويضات
Time منذ 30 دقيقة Views 1267