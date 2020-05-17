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شاهد.. داعية: الزوجة التي تترك زوجها بعد خيانته لها «قليلة أصل»

Time منذ يوم
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شاهد.. داعية: الزوجة التي تترك زوجها بعد خيانته لها «قليلة أصل»

عمان (صدى):
وصف العضو في البرلمان الأردني والمفكر الإسلامي محمد نوح القضاة، المرأة التي تترك زوجها بعد خيانته لها، بأنها "قليلة أصل".»ووضع محمد نوح، اللوم على الزوجة على الزوجة عندما يخونها زوجها، مشيرًا إلى أنها ستكون مقصرة في حال حدث ذلك.

وأكد أنه في حال كانت غير مقصرة فيه فيجب عليها أن تتحمله وتقف إلى جانبه وتعالجه، لأن الخائن هو مريض وبحاجة للعلاج، ولا يجب على الزوجة الأصيلة تركه لمجرد أنه خانها، وفقًا لوصفه.

وقال: " لو وحدة، زوجها مرض وتركت البيت وسألناها ليه تركتي البيت، وأجابت بإنه زوجي مريض، إنتِ مين مربيكي، في بنت أصول بتعمل هيك؟" .

وأثار المقطع موجة غضب واسعة في الأردن، معتبرين أن كلامه ما هو إلا تشجيع على الذكورية المطلقة.

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أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
هههههههههههههههههه مشكلة إذا إجتمعت الفهاوة،مع قل الدبره،تكون العواقب أكيد وخيمة..
abdul
لمن تقل أعمارهن عن ١٨ *
ابو هزاع
الله يعين عليكم ياموسسه النقد اهتمامكم بالعملاء صفر . طيب هل استطيع التحويل من لاي شخص والعكس حسابالدعم او حساب الظل .كذالك تسديد الفواتير . اذا انتم معطينا بطاقه صراف على حساب مقفل او مجمد ......؟
واضح*** وصريح***
يالطيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييف. .Oh My God
abdul
يعني عارفين انها سم زعاف. ومع ذالك يُسمح ببيعها داخل التموينات والاسواق المركزية ، " ويتطابق مع الاجراءات التي تطبقها دول العالم " عذر اقبح من الذنب. تري هناك دول كثيرا ايضا شرّعت الزنا بمعايير عالية الجودة وعدم السماح لمن تقل اعمارهن امتهان الدعارة والترزق ب من خلال جسدها الطرية

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