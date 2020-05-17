شاهد.. داعية: الزوجة التي تترك زوجها بعد خيانته لها «قليلة أصل»

عمان (صدى):
وصف العضو في البرلمان الأردني والمفكر الإسلامي محمد نوح القضاة، المرأة التي تترك زوجها بعد خيانته لها، بأنها "قليلة أصل".»ووضع محمد نوح، اللوم على الزوجة على الزوجة عندما يخونها زوجها، مشيرًا إلى أنها ستكون مقصرة في حال حدث ذلك.
وأكد أنه في حال كانت غير مقصرة فيه فيجب عليها أن تتحمله وتقف إلى جانبه وتعالجه، لأن الخائن هو مريض وبحاجة للعلاج، ولا يجب على الزوجة الأصيلة تركه لمجرد أنه خانها، وفقًا لوصفه.
وقال: " لو وحدة، زوجها مرض وتركت البيت وسألناها ليه تركتي البيت، وأجابت بإنه زوجي مريض، إنتِ مين مربيكي، في بنت أصول بتعمل هيك؟" .
وأثار المقطع موجة غضب واسعة في الأردن، معتبرين أن كلامه ما هو إلا تشجيع على الذكورية المطلقة.