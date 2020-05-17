رامي مخلوف: الجهات الأمنية وضعت شروطًا تعجيزية للإفراج عن المعتقلين (فيديو)

دمشق (صدى):
خرج رجل الأعمال السوري رامي مخلوف، في مقطع فيديو جديد يُهاجم النظام السوري، وموجهًا الاعتذار إلى أهالي الموظفين في شركاته الذين تم توقيفهم من الجهات الأمنية.
وقال رامي مخلوف في المقطع، إن الجهات الأمنية التي يتفاوض معها بشأن إطلاق سراح موظفي “سيرياتيل” المعتقلين اشترطت عليه دفع المبالغ المطلوبة منه والتعاقد مع شركة محددة لتخديم شركة “سيرياتيل” للمعدات .
كما أشار إلى أنهم اشترطوا إزاحته من منصبه في شركة “سيرياتيل” كرئيس لمجلس الإدارة، محذرً من كارثة كبيرة على الاقتصاد السوري إذا انهارت الشركة .
وأضاف: " في الحرب لم أتخل عن منصبي وبلدي ورئيسي ” .
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