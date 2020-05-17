البرلمان الإيراني يسمح للرياضيين الإيرانيين بمنافسة الإسرائيليين

وكالات (صدى):
حذف البرلمان الإيراني، فقرة من مشروع قانون تحت عنوان ” مواجهة إيران للإجراءات العدائية للكيان الصهيوني ضد الأمن الإقليمي والدولي “ .
وكشف عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني، محمد جواد جمالي نوبندجاني، أنه جرى حذف ” الفقرة التي جرى حذفها هي الحادية عشر والتي حظرت على الرياضيين الإيرانيين منافسة خصومهم الإسرائيليين ".
وأضاف:" حذف هذه الفقرة جاء في جلسة عقدتها لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان “ ، متابعًا: ” الجمهورية الإسلامية لن تتراجع أمام إسرائيل، لكنها لا تريد أن تعطي ذريعة مكتوبة لإسرائيل ووكلائها في الاتحادات العالمية " .
وأكد" بقاء الفقرة الحادية عشرة من مشروع القانون يمكن أن يؤدي تعليق الرياضة الإيرانية بالكامل “.