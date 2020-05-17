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البرلمان الإيراني يسمح للرياضيين الإيرانيين بمنافسة الإسرائيليين

Time منذ 10 ساعات
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البرلمان الإيراني يسمح للرياضيين الإيرانيين بمنافسة الإسرائيليين

وكالات (صدى):
حذف البرلمان الإيراني، فقرة من مشروع قانون تحت عنوان ” مواجهة إيران للإجراءات العدائية للكيان الصهيوني ضد الأمن الإقليمي والدولي “ .

وكشف عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني، محمد جواد جمالي نوبندجاني، أنه جرى حذف ” الفقرة التي جرى حذفها هي الحادية عشر والتي حظرت على الرياضيين الإيرانيين منافسة خصومهم الإسرائيليين ".

وأضاف:" حذف هذه الفقرة جاء في جلسة عقدتها لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان “ ، متابعًا: ” الجمهورية الإسلامية لن تتراجع أمام إسرائيل، لكنها لا تريد أن تعطي ذريعة مكتوبة لإسرائيل ووكلائها في الاتحادات العالمية " .

وأكد" بقاء الفقرة الحادية عشرة من مشروع القانون يمكن أن يؤدي تعليق الرياضة الإيرانية بالكامل “.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
انتهن للطريق واتركن عنكن المجادل ياحريم ..
ابو محمد 😎
هههههههههههههههه ..
ابن حزم
لم يوفق في اختيار المفردات الصحيحه لإيصال المعلومة الى الشعب الكويتي
سلطان السويلم
شكرن شركة الاتصالات نقدر جهودكم مهما صار نقف معكم
خلف منصور
يقول الله: وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ ۚ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا

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