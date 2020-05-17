إقالة مدير المستشفى التي كانت تعمل بها الطبيبة الحامل المتوفاة

الجزائر (صدى):
استمرارًا لأصداء وفاة طبيبة جزائرية كانت حاملًا بفيروس كورونا المستجد، فقد أقال وزير الصحة الجزائري، عبدالرحمن بن بوزيد، اليوم الأحد، مدير مستشفى رأس الوادي بولاية بوعريريج، شرق الجزائر.
وكانت الوزارة، قد فتحت تحقيقًا في ملابسات الحادث، حيث حرمتها إدارة المستشفى من حقها في عطلة استثنائية لكونها حاملًا في الشهر الثامن.
من جانبه، حاول مدير مستشفى التنصل من تهمة التقصير المؤدي إلى وفاة الطبيبة، مشيرًا إلى أنها لم تتصل بمصابي كورونا؛ لأن المستشفى لا يتوفر على قسم خاص بهؤلاء المرضى.
يذكر أنه تم تشييع جنازتها، مساء الجمعة، بحضور عدد قليل من مقربيها، بسبب إجراءات التباعد الاجتماعي التي فرضتها السلطات لمحاصرة فيروس كورونا.
وشهدت القضية غضبًا عارمًا في الجزائر، وقد نظم أطباء وممرضون بالمستشفى نظموا طالبوا فيه بمعاقبة المسؤولين عن التقصير المؤدي إلى وفاتها.
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