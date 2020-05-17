الهلال والنصر يرفضان إلغاء الدوري والوحدة تقبل

نواف السالم (صدى):
أفادت تقارير بان أعضاء من رابطة دوري المحترفين، بأن عدم وضوح الرؤية، يجعل أن إلغاء الموسم الرياضي هو الأنسب ، مشيرة إلى أن بداية الموسم الجديد قد يكون في أواخر أغسطس أو بداية سبتمبر.
وتابعت التقارير أن خيار إلغاء الدوري مرفوض من قبل الأندية التي تنافس على حصد اللقب، من ضمنها متصدر الدوري الهلال بفارق 6 نقاط عن الوصيف النصر.
وأوضحت أن نادي الوحدة يحتفظ بمبدأ إلغاء الدوري، إذا كان يترتب عليه عدم اعتماد ما مضى من نتائج والترتيب الحالي للدوري، ما يجعله مرشحاً للمشاركة للمرة الأولى في النسخة المقبلة من دوري أبطال آسيا