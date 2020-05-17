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بالصور.. اندلاع حريق بناقلة وقود محملة بمادة الديزل في ضباء

Time منذ 15 ساعة
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بالصور.. اندلاع حريق بناقلة وقود محملة بمادة الديزل في ضباء

تبوك (صدى):
تمكنت فرق الدفاع المدني، اليوم الأحد، من إخماد حريق في ناقلة وقود محملة بمادة " الديزل " على طريق تبوك بمحافظة ضباء.

ومن جانبه، قال نائب المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة تبوك، الملازم أول رافع بن زايد العمري، أن مركز التحكم والتوجيه في إدارة الدفاع المدني بمحافظة ضباء تلقى بلاغًا صباح اليوم يفيد بنشوب حريق ناقلة وقود (صهريج) على طريق تبوك ويبعد 30 كيلو تقريباً عن المحافظة.

وأوضح الملازم رافع العمري، أنه تم تحريك الفرق اللازمة والمختصة للموقع على الفور؛ ليتضح أن الحادث عبارة عن حريق بالإطارات الخلفية لناقلة وقود، وتم تأمين الموقع والسيطرة وإخماد الحريق ولم ينتج عن الحادث أي إصابات.

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أحدث التعليقات

اسيرالاقدار
شو؟؟؟ شو بك يابنت معصبه هيك هدي اعصابك ياستي فتو
ابو محمد 😎
ايش الحكايه .....!!!؟
ابو محمد 😎
ويش الغريب .. .. ماهو من زمان والفلسطينيين مطبعين مع اليهود الصهاينه ، حتى مكاتب السفر قي اثينا وغير اقينا ، الموظفات فلسطينيات ولبنانيات يروجن ويعطن تصاريح للسياحه للكيان الصهيوني في الأراضي المحتله ، مايختمون على الجواز ان كنت غير مسموح لك باالسفر الى فلسطين المحتله ، ولكن يعطونك وثيقه تصريح .. مكاتبهم في اثينا واسبانيا والمانيا وايطاليا وغيرها من الدول ... تصور فلسطينيات ولبنانيات يقمن بهذا العمل .. .. فكيف نستغرب من رقصه في الشارع مِن مَن يدعون عداوة اليهود ..؟؟
abdul
" ولا الهدف تحويلنا إلى شعب خواف برعاية وزارة الصحة العامرة .. ناطق الصحة الرسمي يدعو الناس للخوف والقلق وهي أمراض نفسية أخس من الكورونا " . في هذا المقال فعلا اصابت فجر السعيد ، وليس وزير الصحة الكويتي فقط، بل يكاد يكون جميع وزراء الصحة العالَمين زائد منظمة الصحة العالمية هدفهم تحويلنا الي شعب خوّاف، خنوع، يعيش تحت رحمة المسؤولين، ليس فقط من وقت تفشي ما يسمّي بڤيرس الكورونا بل من فترة طويلة عندما اتفقوا جميعهم او معظمهم بإلزامنا تعاطي الفلورايد في مياه الشرب غصبا عنا ودون موافقة منا بحجة انها تقوي العظام والاسنان، وفي الحقيقة هي تحوّل الرجولة الي الخنوثة وتجعل من الرجل مطواعا منقادا لإرادة النظام العالمي الجديد دون ان يدري، ولا يعترض. الله يكون في عون أبنائنا وأحفادنا ويخلّصهم من سموم الفلورايد.
ابو محمد 😎
تماام ...

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