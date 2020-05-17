بالصور.. اندلاع حريق بناقلة وقود محملة بمادة الديزل في ضباء

تبوك (صدى):
تمكنت فرق الدفاع المدني، اليوم الأحد، من إخماد حريق في ناقلة وقود محملة بمادة " الديزل " على طريق تبوك بمحافظة ضباء.
ومن جانبه، قال نائب المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة تبوك، الملازم أول رافع بن زايد العمري، أن مركز التحكم والتوجيه في إدارة الدفاع المدني بمحافظة ضباء تلقى بلاغًا صباح اليوم يفيد بنشوب حريق ناقلة وقود (صهريج) على طريق تبوك ويبعد 30 كيلو تقريباً عن المحافظة.
وأوضح الملازم رافع العمري، أنه تم تحريك الفرق اللازمة والمختصة للموقع على الفور؛ ليتضح أن الحادث عبارة عن حريق بالإطارات الخلفية لناقلة وقود، وتم تأمين الموقع والسيطرة وإخماد الحريق ولم ينتج عن الحادث أي إصابات.