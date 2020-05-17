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بالفيديو.. مجهول يحرق مركبتين تابعتين لرجل أمن أمام منزله بأحد رفيدة

Time منذ 15 ساعة
Views 17739
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بالفيديو.. مجهول يحرق مركبتين تابعتين لرجل أمن أمام منزله بأحد رفيدة

محمد بن طحيطح (صدى):
أقدم شخص مجهول الهوية في حي عبيان بمحافظة أحد رفيدة، صباح اليوم الأحد، على محاولة لإلحاق الأذى بأحد أفراد رجال الأمن يعمل برتبة رئيس رقباء بالدوريات الأمنية بالمحافظة؛ حيث قام هذا الشخص بالترجل حاملاً معه مادة من البترول.

وقام الشخص بكسر زجاج إحدى السيارات وسكب البنزين داخلها وإشعال النار فيها لتحترق السيارة الأولى بالكامل وتضرر المركبة الأخرى التي تقف بجانبها؛ حيث شاهد الجيران الحريق وأبلغوا الدفاع المدني بالمحافظة، وتم اخماده ؛ فيما تحدث صاحب السيارة قائلا: " انتهى فترة عملي وعدت الي منزلي متعباً، وخلدت الى النوم بعد الفجر وتفاجأت بالأتصالات من الجيران ليخبروني أن إحدى مركباتي نوع جمس بك اب اشتعلت بها النيران وتضررت مركبتي الأخرى تاهو موديل 2014 " .

وأضاف: " عند الرجوع لكاميرا المراقبة بمنزل جاري تبين ان هناك شخصاً قام بهذا الفعل واستغل حظر التجول وخلو الشارع من المارة في الصباح الباكر ليوصل لي رسالة تهديد بإحراق سياراتي وأفاد ايضاً ان ماحدث لن يمنعه من أداء عمله وتنفيذ أوامر رؤسائه وأوامر وزير الداخلية وتوجيهات أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال " .

وفي السياق نفسه، ذكر أن حي عبيان يكثر فيه الترويج وسرقة المركبات وعصابات إجرامية ولن يسمح هو وزملائه لمثل هذه الفئة المجرمة أن تردعهم عن تأدية عملهم حتى لو كلف الأمر ان تذهب أرواحهم فداء للدين والمليك والوطن.

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أحدث التعليقات

اسيرالاقدار
شو؟؟؟ شو بك يابنت معصبه هيك هدي اعصابك ياستي فتو
ابو محمد 😎
ايش الحكايه .....!!!؟
ابو محمد 😎
ويش الغريب .. .. ماهو من زمان والفلسطينيين مطبعين مع اليهود الصهاينه ، حتى مكاتب السفر قي اثينا وغير اقينا ، الموظفات فلسطينيات ولبنانيات يروجن ويعطن تصاريح للسياحه للكيان الصهيوني في الأراضي المحتله ، مايختمون على الجواز ان كنت غير مسموح لك باالسفر الى فلسطين المحتله ، ولكن يعطونك وثيقه تصريح .. مكاتبهم في اثينا واسبانيا والمانيا وايطاليا وغيرها من الدول ... تصور فلسطينيات ولبنانيات يقمن بهذا العمل .. .. فكيف نستغرب من رقصه في الشارع مِن مَن يدعون عداوة اليهود ..؟؟
abdul
" ولا الهدف تحويلنا إلى شعب خواف برعاية وزارة الصحة العامرة .. ناطق الصحة الرسمي يدعو الناس للخوف والقلق وهي أمراض نفسية أخس من الكورونا " . في هذا المقال فعلا اصابت فجر السعيد ، وليس وزير الصحة الكويتي فقط، بل يكاد يكون جميع وزراء الصحة العالَمين زائد منظمة الصحة العالمية هدفهم تحويلنا الي شعب خوّاف، خنوع، يعيش تحت رحمة المسؤولين، ليس فقط من وقت تفشي ما يسمّي بڤيرس الكورونا بل من فترة طويلة عندما اتفقوا جميعهم او معظمهم بإلزامنا تعاطي الفلورايد في مياه الشرب غصبا عنا ودون موافقة منا بحجة انها تقوي العظام والاسنان، وفي الحقيقة هي تحوّل الرجولة الي الخنوثة وتجعل من الرجل مطواعا منقادا لإرادة النظام العالمي الجديد دون ان يدري، ولا يعترض. الله يكون في عون أبنائنا وأحفادنا ويخلّصهم من سموم الفلورايد.
ابو محمد 😎
تماام ...

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