بالفيديو.. مجهول يحرق مركبتين تابعتين لرجل أمن أمام منزله بأحد رفيدة

محمد بن طحيطح (صدى):
أقدم شخص مجهول الهوية في حي عبيان بمحافظة أحد رفيدة، صباح اليوم الأحد، على محاولة لإلحاق الأذى بأحد أفراد رجال الأمن يعمل برتبة رئيس رقباء بالدوريات الأمنية بالمحافظة؛ حيث قام هذا الشخص بالترجل حاملاً معه مادة من البترول.
وقام الشخص بكسر زجاج إحدى السيارات وسكب البنزين داخلها وإشعال النار فيها لتحترق السيارة الأولى بالكامل وتضرر المركبة الأخرى التي تقف بجانبها؛ حيث شاهد الجيران الحريق وأبلغوا الدفاع المدني بالمحافظة، وتم اخماده ؛ فيما تحدث صاحب السيارة قائلا: " انتهى فترة عملي وعدت الي منزلي متعباً، وخلدت الى النوم بعد الفجر وتفاجأت بالأتصالات من الجيران ليخبروني أن إحدى مركباتي نوع جمس بك اب اشتعلت بها النيران وتضررت مركبتي الأخرى تاهو موديل 2014 " .
وأضاف: " عند الرجوع لكاميرا المراقبة بمنزل جاري تبين ان هناك شخصاً قام بهذا الفعل واستغل حظر التجول وخلو الشارع من المارة في الصباح الباكر ليوصل لي رسالة تهديد بإحراق سياراتي وأفاد ايضاً ان ماحدث لن يمنعه من أداء عمله وتنفيذ أوامر رؤسائه وأوامر وزير الداخلية وتوجيهات أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال " .
وفي السياق نفسه، ذكر أن حي عبيان يكثر فيه الترويج وسرقة المركبات وعصابات إجرامية ولن يسمح هو وزملائه لمثل هذه الفئة المجرمة أن تردعهم عن تأدية عملهم حتى لو كلف الأمر ان تذهب أرواحهم فداء للدين والمليك والوطن.