5 وصفات طبيعية تساعدك في استعادة شعرك الطويل

أميرة خالد (صدى):
توجد عدة وصفات تساعدك في استعادة طول شعرك وتغذيته؛ ومنها حمام الزيت؛ حيث أن زيت الخروع معروف بتعزيز نمو الشعر، ويتم خلطه مع زيت أخف آخر مثل زيت الزيتون أو زيت الأرغان.
وتتمثل هذه الوصفة في: اخلطي ملعقة كبيرة من زيت الخروع مع 3 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون، وضعي الخليط على فروة الرأس والخصلات بالكامل، ودلكيه بلطف لبضع دقائق واتركيه لمدة 30 دقيقة على الأقل قبل غسل الشعر بالشامبو.
وفي سياق متصل، يعزز البصل الدورة الدموية ويسمح لجذور الشعر لتحصل على تغذية أفضل والأكسجين ومن ثم يتجدد وينمو بشكل أفضل، وقومي باستخراج الماء من البصل باستخدام الآلة المخصصة لذلك، ثم امزجي 3 ملاعق كبيرة من عصير البصل مع ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.
ويأتي ذلك بالإضافة إلى ملعقة كبيرة من زيت الزيتون، وضعيه على الشعر كاملا مع التركيز على الجذور واتركيه لمدة ساعة قبل غسل الشعر بالشامبو؛ بينما قناع حليب جوز الهند من خلال مزج 6 ملاعق كبيرة من حليب جوز الهند المركز مع 3 ملاعق كبيرة من زيت الخروع.
وبعدها ضعي القناع على الشعر واتركيه لمدة 30 دقيقة على الأقل قبل الشطف، يمكنك أيضًا إضافة بضع قطرات من زيت الريحان الأساسي إلى الخليط؛ ما يؤدي إلى تنشيط الدورة الدموية الدقيقة في فروة الرأس، أما قناع الزنجبيل: اخلطي ملعقتين كبيرتين من الزنجبيل مع ملعقة كبيرة من زيت الزيتون أو زيت الخروع.
ويمكن أن يكون الزنجبيل مهيجًا لفروة الرأس لذا من المستحسن مزجه مع زيت محايد، امزجي كل شيء جيدًا حتى يتم الحصول على عجينة متجانسة ثم طبقيه على فروة الرأس على مستوى الجذور، ودلكيه لبضع دقائق، ثم اتركيه لمدة 30 دقيقة على الأقل قبل غسل الشعر بالشامبو.
ويعد البيض غني بالبروتين، لذلك فهو مفيد للشعر ويسرع نموه، وللاستفادة من فوائده، امزجي بيضة مع ملعقة كبيرة من زيت الخروع وملعقة كبيرة من العسل، ثم ضعي المزيج على الشعر بالكامل من الجذور حتى الأطراف، و اتركيه لمدة ثلاثين دقيقة واشطفيه.