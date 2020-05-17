نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

القبض على 4 مخالفين للإجراءات الوقائية بالرياض والمدينة المنورة

Time منذ 16 ساعة
Views 2057
Comment 2
القبض على 4 مخالفين للإجراءات الوقائية بالرياض والمدينة المنورة

الرياض (صدى):
تمكنت الجهات الأمنية - بفضل الله - في منطقتي الرياض والمدينة المنورة من القبض على ( 4 ) أشخاص من المخالفين للإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة لمنع تفشي فيروس كورونا.

حيث قبضت شرطة الرياض على ثلاثة مواطنين ظهروا في فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي أثناء قيامهم بتوثيق ونشر تعمدهم الخروج بمركبتهم خلال فترة منع التجول متباهين بفعلتهم.

فيما قُبض في المدينة المنورة على مواطن في العقد الثالث ظهر في فيديو متداول وهو يقود مركبته بطريقة خطرة ويمارس التفحيط في أحد الشوارع.

وجرى إيقافهم جميعاً واستكمال الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

Time واتساب

أحدث التعليقات

اسيرالاقدار
شو؟؟؟ شو بك يابنت معصبه هيك هدي اعصابك ياستي فتو
ابو محمد 😎
ايش الحكايه .....!!!؟
ابو محمد 😎
ويش الغريب .. .. ماهو من زمان والفلسطينيين مطبعين مع اليهود الصهاينه ، حتى مكاتب السفر قي اثينا وغير اقينا ، الموظفات فلسطينيات ولبنانيات يروجن ويعطن تصاريح للسياحه للكيان الصهيوني في الأراضي المحتله ، مايختمون على الجواز ان كنت غير مسموح لك باالسفر الى فلسطين المحتله ، ولكن يعطونك وثيقه تصريح .. مكاتبهم في اثينا واسبانيا والمانيا وايطاليا وغيرها من الدول ... تصور فلسطينيات ولبنانيات يقمن بهذا العمل .. .. فكيف نستغرب من رقصه في الشارع مِن مَن يدعون عداوة اليهود ..؟؟
abdul
" ولا الهدف تحويلنا إلى شعب خواف برعاية وزارة الصحة العامرة .. ناطق الصحة الرسمي يدعو الناس للخوف والقلق وهي أمراض نفسية أخس من الكورونا " . في هذا المقال فعلا اصابت فجر السعيد ، وليس وزير الصحة الكويتي فقط، بل يكاد يكون جميع وزراء الصحة العالَمين زائد منظمة الصحة العالمية هدفهم تحويلنا الي شعب خوّاف، خنوع، يعيش تحت رحمة المسؤولين، ليس فقط من وقت تفشي ما يسمّي بڤيرس الكورونا بل من فترة طويلة عندما اتفقوا جميعهم او معظمهم بإلزامنا تعاطي الفلورايد في مياه الشرب غصبا عنا ودون موافقة منا بحجة انها تقوي العظام والاسنان، وفي الحقيقة هي تحوّل الرجولة الي الخنوثة وتجعل من الرجل مطواعا منقادا لإرادة النظام العالمي الجديد دون ان يدري، ولا يعترض. الله يكون في عون أبنائنا وأحفادنا ويخلّصهم من سموم الفلورايد.
ابو محمد 😎
تماام ...

أخر الأخبار

تسجيل نادر لتلاوة الملك سعود لسورة الضحى
تسجيل نادر لتلاوة الملك سعود لسورة الضحى
Time منذ 35 دقيقة Views 1522
" السديس " يصدر قرارًا بشأن دور المرأة في خدمة ضيوف الرحمن
" السديس " يصدر قرارًا بشأن دور المرأة في خدمة ضيوف الرحمن
Time منذ 48 دقيقة Views 1628
نبأ سار لمتعددي الزوجات في الكويت
نبأ سار لمتعددي الزوجات في الكويت
Time منذ ساعة Views 583
حالة الطقس المتوقعة اليوم الاثنين
حالة الطقس المتوقعة اليوم الاثنين
Time منذ ساعة Views 1620
انتحار فتاة أسفل عجلات المترو في نهار رمضان
انتحار فتاة أسفل عجلات المترو في نهار رمضان
Time منذ ساعة Views 749
بالفيديو..الحمراني يتخبط ويدعي حصول " المديفر " على الشهرة بسببه!
بالفيديو..الحمراني يتخبط ويدعي حصول " المديفر " على الشهرة بسببه!
Time منذ ساعتين Views 3087
ما لا تعرفه عن مرض "كاواساكي" وعلاقته بكورونا لدى الأطفال
ما لا تعرفه عن مرض "كاواساكي" وعلاقته بكورونا لدى الأطفال
Time منذ ساعتين Views 1983
بالفيديو.. فلسطيني وإسرائيلي يرقصان " الدبكة " معًا
بالفيديو.. فلسطيني وإسرائيلي يرقصان " الدبكة " معًا
Time منذ ساعتين Views 2234
الأهلي يغرق في ديونه
الأهلي يغرق في ديونه
Time منذ 3 ساعات Views 2779
" الحمراني " يغلق حسابه بتويتر بعد وقوعه في الفخ
" الحمراني " يغلق حسابه بتويتر بعد وقوعه في الفخ
Time منذ 3 ساعات Views 4658