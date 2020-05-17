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شاهد.. الشرطة تطارد فتاة سرقت سيارة

Time منذ يوم
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شاهد.. الشرطة تطارد فتاة سرقت سيارة

واشنطن (صدى):
كشف مقطع فيديو، عن مطاردة مثيرة بين فتاة سرقت سيارة " دودج " وعناصر الشرطة في ولاية أركنساس الأمريكية؛ حيث قامت الفتاة بالتوقف عدة مرات والاصطدام بواجهة عربة الشرطة فتمكنت من تعطيلها ولاذت بالفرار.

وتواصل رجل الشرطة مع آخر فجاء سريعا ولحق بالفتاة التي اضطرت للاستسلام في نهاية المطاف وتم القبض عليها ووجهت إليها تهم السرعة وسرقة سيارة والإضرار بدورية أمنية والتلويح بمسدس.

وتدعى الفتاة جينيفر بورتر، 27 عامًا، وكانت تهدد الضابط بمسدس، وقامت بالمغامرة عبر سيارة "دودج حمراء"؛ فيما تسببت في فقدان سيارة الشرطة للسيطرة والتوقف.

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أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
هههههههههههههههههه مشكلة إذا إجتمعت الفهاوة،مع قل الدبره،تكون العواقب أكيد وخيمة..
abdul
لمن تقل أعمارهن عن ١٨ *
ابو هزاع
الله يعين عليكم ياموسسه النقد اهتمامكم بالعملاء صفر . طيب هل استطيع التحويل من لاي شخص والعكس حسابالدعم او حساب الظل .كذالك تسديد الفواتير . اذا انتم معطينا بطاقه صراف على حساب مقفل او مجمد ......؟
واضح*** وصريح***
يالطيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييف. .Oh My God
abdul
يعني عارفين انها سم زعاف. ومع ذالك يُسمح ببيعها داخل التموينات والاسواق المركزية ، " ويتطابق مع الاجراءات التي تطبقها دول العالم " عذر اقبح من الذنب. تري هناك دول كثيرا ايضا شرّعت الزنا بمعايير عالية الجودة وعدم السماح لمن تقل اعمارهن امتهان الدعارة والترزق ب من خلال جسدها الطرية

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