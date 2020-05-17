شاهد.. الشرطة تطارد فتاة سرقت سيارة

واشنطن (صدى):
كشف مقطع فيديو، عن مطاردة مثيرة بين فتاة سرقت سيارة " دودج " وعناصر الشرطة في ولاية أركنساس الأمريكية؛ حيث قامت الفتاة بالتوقف عدة مرات والاصطدام بواجهة عربة الشرطة فتمكنت من تعطيلها ولاذت بالفرار.
وتواصل رجل الشرطة مع آخر فجاء سريعا ولحق بالفتاة التي اضطرت للاستسلام في نهاية المطاف وتم القبض عليها ووجهت إليها تهم السرعة وسرقة سيارة والإضرار بدورية أمنية والتلويح بمسدس.
وتدعى الفتاة جينيفر بورتر، 27 عامًا، وكانت تهدد الضابط بمسدس، وقامت بالمغامرة عبر سيارة "دودج حمراء"؛ فيما تسببت في فقدان سيارة الشرطة للسيطرة والتوقف.