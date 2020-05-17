«تداول» توافق على تخفيض رأس مال «المتحدة للتأمين التعاوني» بـ «59 مليون ريال»

الرياض (صدى):
أعلنت هيئة السوق المالية " تداول " اليوم الأحد موافقتها على طلب شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني بتخفيض رأس مالها من مائتي مليون ريال إلى مائة وواحد وأربعون مليون ريال .
ويترتب على ذلك تخفيض عدد أسهم الشركة من عشرين مليون سهم إلى أربعة عشر مليون ومائة ألف سهم ، مشيرة إلى أن هذه الموافقة مشروطة بموافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة واستكمال الإجراءات والمتطلبات النظامية ذات العلاقة.
ومن المقرر أن تنشر الشركة تقرير حول الطريقة المقترحة لتخفيض رأس المال والتأثيرات المتوقعة لذلك التخفيض قبل انعقاد الجمعية العامة غير العادية بوقت كاف لكي يتمكن المساهمون من التصويت على قرار تخفيض رأس المال.