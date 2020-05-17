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«تداول» توافق على تخفيض رأس مال «المتحدة للتأمين التعاوني» بـ «59 مليون ريال»

Time منذ ساعتين
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«تداول» توافق على تخفيض رأس مال «المتحدة للتأمين التعاوني» بـ «59 مليون ريال»

الرياض (صدى):
أعلنت هيئة السوق المالية " تداول " اليوم الأحد موافقتها على طلب شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني بتخفيض رأس مالها من مائتي مليون ريال إلى مائة وواحد وأربعون مليون ريال .

ويترتب على ذلك تخفيض عدد أسهم الشركة من عشرين مليون سهم إلى أربعة عشر مليون ومائة ألف سهم ، مشيرة إلى أن هذه الموافقة مشروطة بموافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة واستكمال الإجراءات والمتطلبات النظامية ذات العلاقة.

ومن المقرر أن تنشر الشركة تقرير حول الطريقة المقترحة لتخفيض رأس المال والتأثيرات المتوقعة لذلك التخفيض قبل انعقاد الجمعية العامة غير العادية بوقت كاف لكي يتمكن المساهمون من التصويت على قرار تخفيض رأس المال.

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أحدث التعليقات

القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
قواكم الله
اللهو البرئ
والله يستاهلون .😂😂 المرة الثانية .يتأدبون..والله من العيب ان الدولة تنصحك من اجل صحتك وصحة اهلك وبرضو ترفض وتخالف الا ان يرنوك يعشرة الف.
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
في عهد النبي عليه الصلاةوالسلام أشتكى له بعير من صاحبه الي مايطعمه ويحمله فوق طاقته،، وكلنا نعرف قصة الطير الي التفت النبي علية الصلاة والسلام وقال من فجع هذه بفراخها ف الله يعطيكم العافية
احمد
اعتقد عمله بالمجال العسكري ماله علاقه ... هي نشكله بينه وبين أحد افراد قبيلته أو من قبيله ثانيه على امور خاصه بينهم وحب ينتقم منه
ابوبدر
السالفة عنده طالما يقول ان الفاعل يبي يوصل له رسالة تهديد.

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