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الخوخ يحمي الجسم من الفيروسات والعدوى

Time منذ 3 أيام
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الخوخ يحمي الجسم من الفيروسات والعدوى

أميرة خالد (صدى):
يعمل الخوخ على تعزيز صحة الجهاز المناعي وحمايته من الفيروسات والجراثيم، كما يحتوي على كمية كبيرة من المواد المضادة للأكسدة والفيتامينات التى تعمل على تعزيز صحة الجسم وحمايته من الأمراض السرطانية المختلفة.

ويساعد الخوخ في الحفاظ على صحة الجلد ويحيمه من الالتهابات وذلك لاحتوائه على نسبة عالية من الكولاجين وفيتامين سى والمواد المضادة للأكسدة؛ فضلًا عن ضبط مستوى السكر فى الدم والحفاظ على صحة الجسم.

ويعد الخوخ من الفواكه الهامة لصحة القلب والأوعية الدموية وحمياتها من الجلطات وتصلب الشرايين، فيما يعمل على تعزيز صحة الكلى وحمايتها من المشاكل التى تتعرض لها، ويعزز صحة الجسم وعلاج فقر الدم، فضلًا عن صحة الجهاز التنفسى والرئتين وحمايتهم من التلف والمشاكل، ويطرد الجراثيم والسموم من الجسم.

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أحدث التعليقات

العدناني
نزل البصل للسوق وبيعه شيلة بيلة وارسلها بنص ريال منديل
زائر
الكمامات لم أجدها اربع صيدليات مررت بعا كلهم يقولون ما فيه
ابن حزم
لاحول
ابن حزم
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
زائر
قول مالك كله يعني اهلك ناقصهم شي .. هذا هم يلعبون بالفلوس لعب سفريات وسنابات وخرابيط

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