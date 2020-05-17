فتاة تثير الجدل بعد اتهامها ابن جيرانها باغتصابها

أميرة خالد (صدى):
روت فتاة تُدعى رغد، قصة تعرضها للاغتصاب من قبل ابن جيرانها، حيث أخذت تبكي خلال سردها التفاصيل في مقطع فيديو انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وأوضحت الفتاة، أن ابن جيرانها الذي تعتبره شقيقها عرض عليها أن يوصلها، وبالفعل ركبت سيارته، لتتفاجأ بأنه أخذ طريقا آخر، حتى وصل بها إلى مكان غريب ومهجور، ثم جمّع عدد من أصدقائه، الذي أدخولها إلى منزل لاغتصابها.
وأشارت الفتاة، إلى أنها ستكمل بقية القصة بعدما يصل عدد متابعيها إلى حد معين، من أجل تصل قصتها إلى أكبر عدد ممكن من الأشخاص، ولم يتم الكشف حتى اللحظة عن أية تفاصيل تخص هذه الحادثة أو هوية الفتاة.
ودشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي، هاشتاج بعنوان " كلنا معك يا رغد" ، للتضامن مع الفتاة التي روت قصتها مُطالبين الجهات المختصة بالبحث عنها؛ فيما شكك البعض الآخر في مصداقية قصتها قائلين أنها قالت ذلك للحصول على أكبر عدد من المتابعين فقط.