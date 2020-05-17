سيدة تفقد حياتها بعدما أجبرها زوجها على الإجهاض

القاهرة (صدى):
قرر زوج مصري أن يتخلص من جنينه الذي تحمله زوجته التي تزوجها عرفيا، وأجبرها على الإجهاض مما أسفر عن مصرعها ولم يكتفي بأن يكون سببا في وفاتها بل ألقى جثتها في الشارع خوفا من المساءلة القانونية.
واعترف المتهم بالواقعة دون ندم مؤكدا أنه كان لا يرغب في الأطفال، ونصحتها بذلك وتركيب وسيلة لمنع الحمل لكنها كانت مستهترة مستطردا بأنهم توجهوا للطبيب فرفض اجراء العملية، فاشترى لها أدوية تساعد علي النزيف ما أدي إلى وفاتها، وخوفا من المساءلة القانونية قمت بإلقاء جثتها في الشارع
ويذكر أن الواقعة كشفها قسم شرطة النزهة، بعد أن تلقي بلاغا من الأهالى بالعثور على جثة سيدة، وعلي الفور انتقلت قوة من رجال المباحث لمكان الواقعة وتبين من معاينة جثة السيدة، أنها حامل ولا يوجد معها أى أوراق تكشف هويتها وتم اتخاذ اللازم حتى توصلوا الى القصة كاملة