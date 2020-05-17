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سيدة تفقد حياتها بعدما أجبرها زوجها على الإجهاض

Time منذ 5 دقائق
Views 144
سيدة تفقد حياتها بعدما أجبرها زوجها على الإجهاض

القاهرة (صدى):
قرر زوج مصري أن يتخلص من جنينه الذي تحمله زوجته التي تزوجها عرفيا، وأجبرها على الإجهاض مما أسفر عن مصرعها ولم يكتفي بأن يكون سببا في وفاتها بل ألقى جثتها في الشارع خوفا من المساءلة القانونية.

واعترف المتهم بالواقعة دون ندم مؤكدا أنه كان لا يرغب في الأطفال، ونصحتها بذلك وتركيب وسيلة لمنع الحمل لكنها كانت مستهترة مستطردا بأنهم توجهوا للطبيب فرفض اجراء العملية، فاشترى لها أدوية تساعد علي النزيف ما أدي إلى وفاتها، وخوفا من المساءلة القانونية قمت بإلقاء جثتها في الشارع

ويذكر أن الواقعة كشفها قسم شرطة النزهة، بعد أن تلقي بلاغا من الأهالى بالعثور على جثة سيدة، وعلي الفور انتقلت قوة من رجال المباحث لمكان الواقعة وتبين من معاينة جثة السيدة، أنها حامل ولا يوجد معها أى أوراق تكشف هويتها وتم اتخاذ اللازم حتى توصلوا الى القصة كاملة

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أحدث التعليقات

ابو عمار
اوكي
ابو عمار
هههههههههههه
ابو عمار
اعوذ بالله من الشيطان .. هاي انثى والا لاعب كورة سله افغاني
Smart
علي الخنيزي والد موسى متابع للمدعو ابو طلال الحمراني في تويتر ومؤيد له في كثير من التغريدات
ابو عمار
طيب مبروك

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