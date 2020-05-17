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حصر وتصنيف 1826 كهفاً ودحلاً في المملكة

Time منذ 17 دقيقة
Views 1305
حصر وتصنيف 1826 كهفاً ودحلاً في المملكة

الرياض (صدى):
عملت وزارة البيئة والمياه والزراعة، على إنهاء حصر وتصنيف 1826 كهفاً ودحلاً في مختلف مناطق المملكة؛ للاستفادة منها في تنمية مصادر المياه الجوفية، واستثمارها سياحياً، فضلًا عن رصد الدحول التي تشكل خطراً على الأرواح والممتلكات.

ومن جانبه، قال مدير عام الإدارة العامة لموارد المياه المهندس متعب القحطاني، أن نتائج دراسة حصر وتصنيف الدحول في المملكة أكدت وجود أكبر عدد من الكهوف والدحول في المنطقة الشرقية بـ 680 كهفاً ودحلاً، تلتها منطقة الحدود الشمالية بـ 542 كهفاً ودحلاً وذلك لطبيعة تكوين الصخور الجيرية وطبوغرافية المنطقتين.

وأوضح المهندس متعب القحطاني، أنه يتواجد 152 كهفاً ودحلاً في المصارف المائية والأودية مناسبة لتغذية الخزانات الجوفية منها 39 دحلاً مناسبة للري والزراعة توزعت على سبع مناطق شملت 67 كهفاً ودحلاً في الشرقية؛ بالاضافة لــ 39 في الحدود الشمالية، و 34 في الرياض، و 10 في الجوف، و 3 في القصيم، و 2 في حائل، واحد في المدينة المنورة.

وأشار "القحطاني" إلى 109 كهوف ودحول جاذبة للسياحة، منها 56 كهفاً ودحلاً تابعة لهيئة السياحة، و 53 تعتبر مواقع مقترحة للسياحة، لافتًا إلى أن عدد الدحول التي تشكل خطراً على الأمن والسلامة بلغ عددها 1237 كهفاً ودحلاً في تسع مناطق،تحتاج إلى عمل لوحات إرشادية وأسوار حولها.

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أحدث التعليقات

ابو عمار
اوكي
ابو عمار
هههههههههههه
ابو عمار
اعوذ بالله من الشيطان .. هاي انثى والا لاعب كورة سله افغاني
Smart
علي الخنيزي والد موسى متابع للمدعو ابو طلال الحمراني في تويتر ومؤيد له في كثير من التغريدات
ابو عمار
طيب مبروك

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