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زوجة بشار الأسد تعلق على تصريحات رامي مخلوف

Time منذ 44 دقيقة
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زوجة بشار الأسد تعلق على تصريحات رامي مخلوف

دمشق (صدى):
أحدث رامي مخلوف ابن خال الرئيس السوري بشار الأسد، ورجل الأعمال المعاقب دوليا، لفساده، جدلًا واسعًا بعد تصريحات تشير ضمنياً، إلى زوجة الأسد، أسماء الأخرس باعتبارها تمثّل الفريق الاقتصادي المؤثر بقرارات رئيس النظام.

وجاء ذلك خاصة وأنها مكلفة من قبله بما سمّي "مكافحة الفساد" التي طالت أكثر من شخص، كان أشهرهم مخلوف، وهو الذي كدس ثروة ضخمة بطريقة غير شرعية، مستفيدا من علاقته بالنظام وتسهيلاته وإبعاده عن أي مساءلة قانونية.

وتحدثت أسماء الأسد، عن برنامج اقتصادي خاص بجرحى جيش النظام، لافتة إلى إعادة تفعيله و"تصحيح" الأخطاء التي شابته، معتبرة الفيروس المستجد، زاد في معاناة جرحى النظام، فيما وعدت بتقديم "منحة طارئة" لكل جرحى جيشه، في الأيام القادمة.

وفي وقت سابق، ذكر رامي مخلوف رجل الأعمال الخاضع لعقوبات دولية لتورطه بالفساد، صراحة عن موضوع "فقراء" النظام، مطالباً بشار الأسد بتوزيع مبلغ مالي عليهم، هذا المبلغ المالي كان جزءا من حقوق الخزينة السورية على شركتي مخلوف للاتصالات، سيرتيل، وMTN.

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أحدث التعليقات

ابو عمار
اوكي
ابو عمار
هههههههههههه
ابو عمار
اعوذ بالله من الشيطان .. هاي انثى والا لاعب كورة سله افغاني
Smart
علي الخنيزي والد موسى متابع للمدعو ابو طلال الحمراني في تويتر ومؤيد له في كثير من التغريدات
ابو عمار
طيب مبروك

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