4 مكونات لا غني عنها لجمال بشرتك ونضارتها

متابعه_أميرة خالد (صدى):
تعتبر نضارة البشرة ونعومتها مرآة جمال المرأة لذا يجب العناية ببشرة وجهك بإستمرار من خلال المواد الطبيعية .
ويؤكد خبراء التجميل على أهمية المكونات التالية :
1- زبدة الشيا : لأنها تعزز إنتاج الكولاجين وتمنع الشيخوخة وتعتبر مثالية للبشرة الجافة .
2- زيت جوز الهند : فهو معروف بتنعيم البشرة ومنع الفطريات ومكافحة الشيخوخة أيضاً .
3- زبدة الكاكاو : فعلاوة على فوائد الترطيب فهي تعمل على حماية بشرتك من آشعة الشمس الضارة .
4- الصبار : فهو مفيد للبشرة والشعر وخاصةً لبشرة الحساسة ويمنع ظهور الخطوط الرفيعة بالوجه .