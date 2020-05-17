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4 مكونات لا غني عنها لجمال بشرتك ونضارتها

Time منذ 3 أيام
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4 مكونات لا غني عنها لجمال بشرتك ونضارتها

متابعه_أميرة خالد (صدى):
تعتبر نضارة البشرة ونعومتها مرآة جمال المرأة لذا يجب العناية ببشرة وجهك بإستمرار من خلال المواد الطبيعية .

ويؤكد خبراء التجميل على أهمية المكونات التالية :

1- زبدة الشيا : لأنها تعزز إنتاج الكولاجين وتمنع الشيخوخة وتعتبر مثالية للبشرة الجافة .

2- زيت جوز الهند : فهو معروف بتنعيم البشرة ومنع الفطريات ومكافحة الشيخوخة أيضاً .

3- زبدة الكاكاو : فعلاوة على فوائد الترطيب فهي تعمل على حماية بشرتك من آشعة الشمس الضارة .

4- الصبار : فهو مفيد للبشرة والشعر وخاصةً لبشرة الحساسة ويمنع ظهور الخطوط الرفيعة بالوجه .

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أحدث التعليقات

العدناني
نزل البصل للسوق وبيعه شيلة بيلة وارسلها بنص ريال منديل
زائر
الكمامات لم أجدها اربع صيدليات مررت بعا كلهم يقولون ما فيه
ابن حزم
لاحول
ابن حزم
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
زائر
قول مالك كله يعني اهلك ناقصهم شي .. هذا هم يلعبون بالفلوس لعب سفريات وسنابات وخرابيط

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