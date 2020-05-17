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اكتمال تنفيذ وتشغيل 7 مشروعات بيئية ومائية جديدة لخدمة أحياء جدة

Time منذ ساعتين
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اكتمال تنفيذ وتشغيل 7 مشروعات بيئية ومائية جديدة لخدمة أحياء جدة

جدة (صدى):
أعلنت شركة المياه الوطنية الانتهاء من تنفيذ 7 مشروعات بيئية ومائية جديدة بمحافظة جدة وتشغيلها بتكلفة إجمالية بلغت 291 مليون ريال، وذلك لخدمة أهالي المحافظة.

وتضمنت 6 مشروعات جديدة لإيصال خدمة شبكات الصرف الصحي والتوصيلات المنزلية إلى العقارات بأحياء كيلو 14 الشمالي والجنوبي ومخطط بن حمد بطريق مكة المكرمة القديم، وأحياء الفيحاء (3) والفيحاء (4) والورود (3) والثغر(4) والجامعة(3)، بالإضافة إلى أحياء العزيزية (11،10،9)، حيث تم إيصال الخدمة وربط أكثر من 5000 عقار بالشبكة العامة بتلك الأحياء، إضافة إلى مشروع واحد لتنفيذ شبكات مياه الشرب بمخطط العزيزية شرق طريق الحرمين لخدمة 4000 نسمة.

ودعت الشركة الأهالي بالمخطط للتقدم بطلبات التوصيلات المنزلية عبر الموقع الإلكتروني لإطلاق الخدمة إليهم.

وأوضح رئيس القطاع الغربي بالشركة المهندس محمد بن صالح الغامدي، أن المشروعات المنفذة تأتي منسجمة مع خطط الشركة الاستراتيجية للتوسع في خدمات المياه والصرف الصحي، وزيادة نسب التغطية لهما عبر الشبكات بمنطقة مكة المكرمة عمومًا ومحافظة جدة على وجه الخصوص، وذلك لتقديم الخدمات بجودة عالية لعملائها.

وأبان أن الشركة تعمل على تنفيذ المزيد من المشاريع البيئية والمائية لزيادة نسب التغطية بالشبكات لخدماتها المقدمة بالمحافظة حسب المخطط الشامل والجداول الزمنية الموضوعة مسبقًا بما يتفق مع رؤية المملكة 2030، مؤكداً أن الشركة ماضية في تطبيق خططها وبرامجها لتطوير البنى التحتية، ورفع الكفاءة التشغيلية لشبكاتها وفق أعلى معايير الجودة والأداء.

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أحدث التعليقات

القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
قواكم الله
اللهو البرئ
والله يستاهلون .😂😂 المرة الثانية .يتأدبون..والله من العيب ان الدولة تنصحك من اجل صحتك وصحة اهلك وبرضو ترفض وتخالف الا ان يرنوك يعشرة الف.
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
في عهد النبي عليه الصلاةوالسلام أشتكى له بعير من صاحبه الي مايطعمه ويحمله فوق طاقته،، وكلنا نعرف قصة الطير الي التفت النبي علية الصلاة والسلام وقال من فجع هذه بفراخها ف الله يعطيكم العافية
احمد
اعتقد عمله بالمجال العسكري ماله علاقه ... هي نشكله بينه وبين أحد افراد قبيلته أو من قبيله ثانيه على امور خاصه بينهم وحب ينتقم منه
ابوبدر
السالفة عنده طالما يقول ان الفاعل يبي يوصل له رسالة تهديد.

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