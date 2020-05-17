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طبيب يتخلى عن مهنته وينضم لداعش للانتقام من أمريكا

Time منذ ساعة
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طبيب يتخلى عن مهنته وينضم لداعش للانتقام من أمريكا

إسلام أباد (صدى):
ترك الطبيب الباكستاني، محمد مسعود، وظيفته في عيادة "Mayo Clinic" وسافر إلى سوريا للقتال من أجل "داعش"؛ حيث أخبر مخبرين لمكتب التحقيقات الفدرالي (FBI) أنه تعهد بالولاء للتنظيم وأراد تنفيذ هجمات في الولايات المتحدة الأمريكية.

وكشفت المحامية الأمريكية إيريكا ماكدونالد يوم الجمعة، عن لائحة الاتهام ضد محمد مسعود، وهو محتجز منذ اعتقاله في 19 مارس في مينيابوليس سانت، مطار بول الدولي؛ فيما أطلق عليه لقب "الذئب المنفرد" وهو مصطلح يطلق على الشخص الذي يرتكب أعمال عنف في دعم مجموعة.

وكانت خطط مسعود للمغادرة إلى عمان ، الأردن ، والذهاب إلى سوريا في نهاية مارس، لكن في 16 مارس اضطر إلى تغيير خطط سفره لأن الأردن أغلق حدوده بسبب جائحة الفيروس التاجي.

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أحدث التعليقات

Smart
علي الخنيزي والد موسى متابع للمدعو ابو طلال الحمراني في تويتر ومؤيد له في كثير من التغريدات
ابو عمار
طيب مبروك
لا إله إلا الله وحده لا شريك له
هاذي عقوبتك بالدنيا فكيف بالآخره نسال الله ان يرحمنا
ابو عمار
ممتازه جدا لكن لم يحدد سعرها
عصام
انشاء ادارة لمكافحة الفساد خطوى اولى في الطريق الصحيح، يستاهل الشعب السوري الشقيق

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