طبيب يتخلى عن مهنته وينضم لداعش للانتقام من أمريكا

إسلام أباد (صدى):
ترك الطبيب الباكستاني، محمد مسعود، وظيفته في عيادة "Mayo Clinic" وسافر إلى سوريا للقتال من أجل "داعش"؛ حيث أخبر مخبرين لمكتب التحقيقات الفدرالي (FBI) أنه تعهد بالولاء للتنظيم وأراد تنفيذ هجمات في الولايات المتحدة الأمريكية.
وكشفت المحامية الأمريكية إيريكا ماكدونالد يوم الجمعة، عن لائحة الاتهام ضد محمد مسعود، وهو محتجز منذ اعتقاله في 19 مارس في مينيابوليس سانت، مطار بول الدولي؛ فيما أطلق عليه لقب "الذئب المنفرد" وهو مصطلح يطلق على الشخص الذي يرتكب أعمال عنف في دعم مجموعة.
وكانت خطط مسعود للمغادرة إلى عمان ، الأردن ، والذهاب إلى سوريا في نهاية مارس، لكن في 16 مارس اضطر إلى تغيير خطط سفره لأن الأردن أغلق حدوده بسبب جائحة الفيروس التاجي.