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بالصور.. تعقيم شامل وإتلاف أغذية في مركز تجاري أصيب أحد عامليه بالأحساء

Time منذ ساعتين
Views 1625
بالصور.. تعقيم شامل وإتلاف أغذية في مركز تجاري أصيب أحد عامليه بالأحساء

الأحساء (صدى):
أجرت أمانة محافظة الأحساء، تعقيمًا شاملًا في أحد المراكز التجارية ببلدية المبرز، وذلك بعد اكتشاف إصابة أحد العاملين به بالفيروس.

وتلقت الأمانة، بلاغاً برصد حالة الإصابة بالمركز لتطبق جميع الإجراءات النظامية المتبعة، وذلك بتعقيم كامل الموقع حسب الإجراءات الصحية المعتمدة؛ فيما أتلفت نحو 40 طناً من المواد الغذائية كانت بالمركز التجاري.

وأشادت أمانة الأحساء بالتعاون الكبير من إدارة المركز والتي أثبتت تعاون المواطن في القطاع الخاص وحرصه على تطبيق كل ما من شأنه المحافظة على أمن وسلامة وصحة المواطن والمقيم.

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أحدث التعليقات

Smart
علي الخنيزي والد موسى متابع للمدعو ابو طلال الحمراني في تويتر ومؤيد له في كثير من التغريدات
ابو عمار
طيب مبروك
لا إله إلا الله وحده لا شريك له
هاذي عقوبتك بالدنيا فكيف بالآخره نسال الله ان يرحمنا
ابو عمار
ممتازه جدا لكن لم يحدد سعرها
عصام
انشاء ادارة لمكافحة الفساد خطوى اولى في الطريق الصحيح، يستاهل الشعب السوري الشقيق

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