عودة الليجا يثير مخاوف ريال مدريد

وكالات (صدى):
أثارت عودة الدوري الألماني ومناقشات عودة الدوري الإنجليزي مخاوف ريال مدريد من عودة الدوري الإسباني لعدة أسباب .
وأكدت مصادر أن ريال مدريد يخشى عودة الليجا نتيجة لإستمرار المخاوف من كورونا الذي لم يتعافى منه العالم .
بجانب ذلك ، فإن اللعب بدون جمهور كإجراء احترازي من أسوء ما ينتظره اللاعبون .
كما أكد اللاعبون أن طريقة الدوري الألماني في الإحتفال بالأهداف غير مجدية متسائلين عن سر منعهم من التعانق والإحتفال المعتاد إذا كانوا يتعايشون معاً بالفعل أثناء التدريبات وأثناء اللعب .
وكان الدوري الألماني قد أعلن رسمياً استئنافه ، ويتجه الدوري الإنجليزي أيضاً للإستئناف مع اتخاذ اجراءات مشددة وإجراءاختبارات الفيروس مرتين بالأسبوع .