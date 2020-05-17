نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

عودة الليجا يثير مخاوف ريال مدريد

Time منذ ساعة
Views 1529
عودة الليجا يثير مخاوف ريال مدريد

وكالات (صدى):
أثارت عودة الدوري الألماني ومناقشات عودة الدوري الإنجليزي مخاوف ريال مدريد من عودة الدوري الإسباني لعدة أسباب .

وأكدت مصادر أن ريال مدريد يخشى عودة الليجا نتيجة لإستمرار المخاوف من كورونا الذي لم يتعافى منه العالم .

بجانب ذلك ، فإن اللعب بدون جمهور كإجراء احترازي من أسوء ما ينتظره اللاعبون .

كما أكد اللاعبون أن طريقة الدوري الألماني في الإحتفال بالأهداف غير مجدية متسائلين عن سر منعهم من التعانق والإحتفال المعتاد إذا كانوا يتعايشون معاً بالفعل أثناء التدريبات وأثناء اللعب .

وكان الدوري الألماني قد أعلن رسمياً استئنافه ، ويتجه الدوري الإنجليزي أيضاً للإستئناف مع اتخاذ اجراءات مشددة وإجراءاختبارات الفيروس مرتين بالأسبوع .

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو عمار
افا عيب عليك لا تسأل احد عن دينه بل اطعمه لله
ابو محمد 😎
(( احد المجاورون )) .. وماذا في هاالعبارة تقصدون .. .. هل سعودي او من المتسللين ..............؟؟
ابو محمد 😎
ما اظنه الا اهبل فيه لوثه في مخه ..
ابو عمار
تعاملتي معه على انك غير متعلمه .... يعني هو ما يعرف عنك اي شي قبل الزواج ؟ والا اخوك حاب يتخلص منك ليستولي على الشقه فزوجك هذا الزوج الغريب
ابو محمد 😎
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..

أخر الأخبار

شاهد.. سخرية من المودل العراقية غزوة بعد تغير ملامحها بالمكياج
شاهد.. سخرية من المودل العراقية غزوة بعد تغير ملامحها بالمكياج
Time منذ دقيقة Views 35
رجل في ورطة بعد ولادة زوجته فجأة وشريط الكمامة ينقذه !
رجل في ورطة بعد ولادة زوجته فجأة وشريط الكمامة ينقذه !
Time منذ دقيقتين Views 47
ربط منصتي "سابر وفسح" لتسريع عملية دخول الشحنات من المنافذ
ربط منصتي "سابر وفسح" لتسريع عملية دخول الشحنات من المنافذ
Time منذ 19 دقيقة Views 1305
«الشؤون الإسلامية» تعلق على واقعة العبث بالمصاحف والأثاث بمسجد الداير بني مالك
«الشؤون الإسلامية» تعلق على واقعة العبث بالمصاحف والأثاث بمسجد الداير بني مالك
Time منذ 25 دقيقة Views 1403
طبيب يتخلى عن مهنته وينضم لداعش للانتقام من أمريكا
طبيب يتخلى عن مهنته وينضم لداعش للانتقام من أمريكا
Time منذ 26 دقيقة Views 1441
بالفيديو.. «الداخلية» تتوعد من يستخدم تصريح التنقل أثناء منع التجول لغير الإذن المخصص له
بالفيديو.. «الداخلية» تتوعد من يستخدم تصريح التنقل أثناء منع التجول لغير الإذن المخصص له
Time منذ 37 دقيقة Views 1514
سيدة تطلب التفريق: أخبرني بأنه تزوجني جبر خاطر 
سيدة تطلب التفريق: أخبرني بأنه تزوجني جبر خاطر 
Time منذ 39 دقيقة Views 637
بالصور.. تعقيم شامل وإتلاف أغذية في مركز تجاري أصيب أحد عامليه بالأحساء
بالصور.. تعقيم شامل وإتلاف أغذية في مركز تجاري أصيب أحد عامليه بالأحساء
Time منذ 42 دقيقة Views 1357
بالفيديو.. روان بن حسين تناشد بمساعدتها لحصول ابنتها على جواز سفر ليبي
بالفيديو.. روان بن حسين تناشد بمساعدتها لحصول ابنتها على جواز سفر ليبي
Time منذ 51 دقيقة Views 705
العثور على سفير الصين لدى تل أبيب جثة هامدة في شقته
العثور على سفير الصين لدى تل أبيب جثة هامدة في شقته
Time منذ 58 دقيقة Views 1781
«الصحة» تطالب المنشآت الصحية بالإبلاغ عن المخزون الدوائي لديها
«الصحة» تطالب المنشآت الصحية بالإبلاغ عن المخزون الدوائي لديها
Time منذ 59 دقيقة Views 1374
المملكة بين أعلى 10 دول على مستوى العالم في سرعة الأنترنت
المملكة بين أعلى 10 دول على مستوى العالم في سرعة الأنترنت
Time منذ ساعة Views 1433
«التقاعد»: صرف معاشات شهر مايو الاثنين
«التقاعد»: صرف معاشات شهر مايو الاثنين
Time منذ ساعة Views 1795
عودة الليجا يثير مخاوف ريال مدريد
عودة الليجا يثير مخاوف ريال مدريد
Time منذ ساعة Views 1529
«الأرصاد» تنبه بأمطار رعدية ورياح نشطة بنجران
«الأرصاد» تنبه بأمطار رعدية ورياح نشطة بنجران
Time منذ ساعة Views 1490
أسهل طريقة لقياس قوة بطارية السيارة
أسهل طريقة لقياس قوة بطارية السيارة
Time منذ ساعة Views 1547
مصير الدوري الإنجليزي حال اكتشاف إصابات بالفيروس بين اللاعبين
مصير الدوري الإنجليزي حال اكتشاف إصابات بالفيروس بين اللاعبين
Time منذ ساعتين Views 1559
النيابة العامة بمصر تنظر في «فيديوهات أحمد فلوكس» اليوم
النيابة العامة بمصر تنظر في «فيديوهات أحمد فلوكس» اليوم
Time منذ ساعتين Views 1837
زوجة في دعوى نفقة: أوشكت على الجنون بسبب والد زوجي
زوجة في دعوى نفقة: أوشكت على الجنون بسبب والد زوجي
Time منذ ساعتين Views 1059
طرق سهلة لمنع الرؤية الضبابية أثناء ارتداء الكمامة مع النظارة
طرق سهلة لمنع الرؤية الضبابية أثناء ارتداء الكمامة مع النظارة
Time منذ ساعتين Views 1836