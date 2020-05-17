مصير الدوري الإنجليزي حال اكتشاف إصابات بالفيروس بين اللاعبين

وكالات (صدى):
كشفت تقارير صحفية اليوم الأحد اعتزام الدوري الإنجليزي الإستمرار بعد استئنافه حتى وإن تم اكتشاف حالات إيجابية بالفيروس بين اللاعبين .
وقال مصدر مسؤول في تصريح له : ننتظر أن تكون حالات إيجابية لفيروس كورونا وهذا لا يعني أن قطار عودة الدوري سيتوقف .
وأضاف : الألمان اكتشفوا 10 حالات ولم يشعروا بالذعر ولم يرتبكوا وفي المجموعة الثانية، لم تكن أي حالات إيجابية في لاعبي دوري الدرجة الأولى .
ومع ذلك فقد أعلن الدوري الإنجلزي تشديد الإجراءات الإحترازية واجراء اختبارات على اللاعبين وأطقم الأندية العشري بالنادي بمعدل 40 اختبارا لكل فريق، ومرتين في الأسبوع بداية من الأيام المقبلة .