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مصير الدوري الإنجليزي حال اكتشاف إصابات بالفيروس بين اللاعبين

Time منذ ساعتين
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مصير الدوري الإنجليزي حال اكتشاف إصابات بالفيروس بين اللاعبين

وكالات (صدى):
كشفت تقارير صحفية اليوم الأحد اعتزام الدوري الإنجليزي الإستمرار بعد استئنافه حتى وإن تم اكتشاف حالات إيجابية بالفيروس بين اللاعبين .

وقال مصدر مسؤول في تصريح له : ننتظر أن تكون حالات إيجابية لفيروس كورونا وهذا لا يعني أن قطار عودة الدوري سيتوقف .

وأضاف : الألمان اكتشفوا 10 حالات ولم يشعروا بالذعر ولم يرتبكوا وفي المجموعة الثانية، لم تكن أي حالات إيجابية في لاعبي دوري الدرجة الأولى .

ومع ذلك فقد أعلن الدوري الإنجلزي تشديد الإجراءات الإحترازية واجراء اختبارات على اللاعبين وأطقم الأندية العشري بالنادي بمعدل 40 اختبارا لكل فريق، ومرتين في الأسبوع بداية من الأيام المقبلة .

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أحدث التعليقات

ابو عمار
افا عيب عليك لا تسأل احد عن دينه بل اطعمه لله
ابو محمد 😎
(( احد المجاورون )) .. وماذا في هاالعبارة تقصدون .. .. هل سعودي او من المتسللين ..............؟؟
ابو محمد 😎
ما اظنه الا اهبل فيه لوثه في مخه ..
ابو عمار
تعاملتي معه على انك غير متعلمه .... يعني هو ما يعرف عنك اي شي قبل الزواج ؟ والا اخوك حاب يتخلص منك ليستولي على الشقه فزوجك هذا الزوج الغريب
ابو محمد 😎
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..

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