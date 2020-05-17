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المملكة بين أعلى 10 دول على مستوى العالم في سرعة الأنترنت

Time منذ ساعتين
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المملكة بين أعلى 10 دول على مستوى العالم في سرعة الأنترنت

الرياض (صدى):
كشف موقع "سبيد تست" العالمي المختص في قياس سرعات الإنترنت المتنقل ارتفاع سرعة الإنترنت في المملكة لتسجل المرتبة العاشرة في العالم بعدما وصل إلى 55.71 ميجابايت في الثانية .

وزاد معدل استهلاك الفرد بالمملكة للإنترنت إلى 920 ميجابايت وهو ضعف الإستهلاك قبل أزمة كورونا .

الجدير بالذكر أن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وفرت للمشغلين استخدام ترددات إضافية في النطاقين (700 ، 800) ميغاهرتز بعرض نطاق 40 ميغاهرتز بـ 50% زيادة في الترددات المستخدمة لتعزيز آداء الشبكات وتمكين الأفراد من مواكبة خدمات الإنترنت .

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أحدث التعليقات

Smart
علي الخنيزي والد موسى متابع للمدعو ابو طلال الحمراني في تويتر ومؤيد له في كثير من التغريدات
ابو عمار
طيب مبروك
لا إله إلا الله وحده لا شريك له
هاذي عقوبتك بالدنيا فكيف بالآخره نسال الله ان يرحمنا
ابو عمار
ممتازه جدا لكن لم يحدد سعرها
عصام
انشاء ادارة لمكافحة الفساد خطوى اولى في الطريق الصحيح، يستاهل الشعب السوري الشقيق

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