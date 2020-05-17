المملكة بين أعلى 10 دول على مستوى العالم في سرعة الأنترنت

الرياض (صدى):
كشف موقع "سبيد تست" العالمي المختص في قياس سرعات الإنترنت المتنقل ارتفاع سرعة الإنترنت في المملكة لتسجل المرتبة العاشرة في العالم بعدما وصل إلى 55.71 ميجابايت في الثانية .
وزاد معدل استهلاك الفرد بالمملكة للإنترنت إلى 920 ميجابايت وهو ضعف الإستهلاك قبل أزمة كورونا .
الجدير بالذكر أن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وفرت للمشغلين استخدام ترددات إضافية في النطاقين (700 ، 800) ميغاهرتز بعرض نطاق 40 ميغاهرتز بـ 50% زيادة في الترددات المستخدمة لتعزيز آداء الشبكات وتمكين الأفراد من مواكبة خدمات الإنترنت .