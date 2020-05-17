طرق سهلة لمنع الرؤية الضبابية أثناء ارتداء الكمامة مع النظارة

أميرة خالد (صدى):
يعاني أغلب من يرتدي النظارات بمشكلة ضبابية الرؤية مع ارتداء الكمامة بسبب خروج الزفير من الفم ، ما يسبب مشكلة مستمرة مع إلزامية ارتداء الكمامة .
ويؤكد الخبراء أنه يمكن التخلص من هذه المشكلة بالطرق التالية :
1- تنظيف العدسات بفرك جزء بسيط من كريم الحلاقة ثم مسحها بقطعة قماش ناعمة حتى لا تترك خدوش .
2- تنظيف العدسات بالماء والصابون .
3- وضع قطعة مناديل ورقية مطوية عند الأنف مما يساعد على امتصاص أي رطوبة تخرج من الكمامة قبل لمس سطح العدسات .
ولا يُنصح بطي الجزء العلوي من الكمامةلأنه يقلل من فاعلية منع الفيروسات .