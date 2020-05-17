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طرق سهلة لمنع الرؤية الضبابية أثناء ارتداء الكمامة مع النظارة

Time منذ 3 أيام
Views 5843
Comment 4
طرق سهلة لمنع الرؤية الضبابية أثناء ارتداء الكمامة مع النظارة

أميرة خالد (صدى):
يعاني أغلب من يرتدي النظارات بمشكلة ضبابية الرؤية مع ارتداء الكمامة بسبب خروج الزفير من الفم ، ما يسبب مشكلة مستمرة مع إلزامية ارتداء الكمامة .

ويؤكد الخبراء أنه يمكن التخلص من هذه المشكلة بالطرق التالية :

1- تنظيف العدسات بفرك جزء بسيط من كريم الحلاقة ثم مسحها بقطعة قماش ناعمة حتى لا تترك خدوش .

2- تنظيف العدسات بالماء والصابون .

3- وضع قطعة مناديل ورقية مطوية عند الأنف مما يساعد على امتصاص أي رطوبة تخرج من الكمامة قبل لمس سطح العدسات .

ولا يُنصح بطي الجزء العلوي من الكمامةلأنه يقلل من فاعلية منع الفيروسات .

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أحدث التعليقات

العدناني
نزل البصل للسوق وبيعه شيلة بيلة وارسلها بنص ريال منديل
زائر
الكمامات لم أجدها اربع صيدليات مررت بعا كلهم يقولون ما فيه
ابن حزم
لاحول
ابن حزم
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
زائر
قول مالك كله يعني اهلك ناقصهم شي .. هذا هم يلعبون بالفلوس لعب سفريات وسنابات وخرابيط

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