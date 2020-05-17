بالفيديو..قطري يرفض إعطاء عامل غير مسلم وجبة إفطار

ماجد القزيز (صدى):
وثق مقطع فيديو متداول، العنصرية التي يتعرض لها العمال في قطر، إذ رفض قطري إعطاء عامل آسيوي غير مسلم وجبة إفطار.
وسأل الشخص المسؤول عن توزيع الوجبات، العامل عن ديانته قائلا له: " مش مسلم صح؟ اتفضل مع السلامة " .
وأثار المقطع استنكار متداوليه، إذ بدى التصرف غير إنساني تجاه العامل الفقير الذي رغب في الحصول على وجبة مثل زملاءه، في تصرف بعيد كل البعد عن تعاليم الإسلام.
ويعاني العمال في قطر من أوضاع مأساوية، تتمثل في العمل تحت خطر الضغط الحرارى خلال فصل الصيف، وتأخير الرواتب، والطرد التعسفي، وساعات العمل والمعاملة غير الآدمية.