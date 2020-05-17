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بالفيديو..متهور كاد يدهس مصور التلفزيون في تبوك
منذ 3 ساعات
2640
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محمود البلوي (صدى):
وثق مصور التلفزيون السعودي في تبوك " جمال الخيبري " مقطع فيديو، أثناء إعداده لتقرير ميداني عن فيروس كورونا.
وأثناء تصوير المقطع، ظهر سائق متهور كاد أن يدهس المصور بسبب سرعته الزائدة.
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