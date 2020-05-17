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بالصور..عبث بالمصاحف والأثاث بأحد مساجد الداير بني مالك
منذ 5 ساعات
3116
5
جازان (صدى):
وثق مواطن لحظة تعرض أحد مساجد محافظة الداير بني مالك، للسطو على يد مجهولين.
وسرق المجهولون بعض الأغراض من المسجد، وأظهرت الصور آثار التخريب والعبث بالمصاحف والأثاث.
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أحدث التعليقات
أبو كنان
وما هو رد الطرف الآخر ؟ إن كان الأمر كما تقول حقا فلا تلام
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