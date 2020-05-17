إعلام أردوغان يعترف: " سلاطين العثمانيين حجوا إلى القبور بدلاً من البيت الحرام "

أنقرة (صدى):
سقطت وكالة الأناضول التركية في شر أعمالها عن غير قصد، معلنة في تقرير لها أن سلاطين العثمانيين لم يحاولوا أداء فريضة الحج.
وجاء ذلك في محاولة من " الأناضول " للرد على الانتقادات التي تواجهها سياسة تركيا، معترفة بأن 33 سلطانًا عثمانيا لم يحاولوا الحج أصلاً، إلا أنها زعمت أيضًا أن ثلاثة آخرين أرادوا الحج لكنهم لم يتمكنوا من الوصول للأراضي المقدسة لأسباب مختلفة.
وتساءلت الوكالة في تقريرها: " كانت الإمبراطورية العثمانية دولة إسلامية، ولكن لماذا لم يذهب سلاطين هذه الدولة إلى الحج؟ " .
ونقلت الأناضول عن عدد من الكتّاب - لم تسمهم-، قولهم بأن السلاطين العثمانيين لم يحج واحد منهم " استهانة بالحج " و " عدم تقديس وإجلال هذا الركن ".
وأشارت إلى أن بعضهم ذكروا أن السلاطين لا يعترفون بالحج؛ لأنهم كانوا يحجون إلى القبور بدلاً من البيت الحرام.
ولم يشتهر أهم السلاطين والأمراء العثمانيين إلا بالتنافس على امتلاك الجواري، وبإعدام أشقائهم وأبنائهم، وتم وصفهم بالهمجية والبربرية في وثائق التاريخ.