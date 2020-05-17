مراسل سابق بـ «الجزيرة»: مصالح قطر مع إيران أهم من المهنية والموضوعية

وكالات (صدى):
فضح الصحفي والإعلامي السوري أكرم خزام قناة الجزيرة القطرية، كاشفا عن كواليس عمله حين كان مراسلا لها ومديرا لمكتبها في العاصمة الروسية موسكو.
وعلق خزام على الجدل الذي أثاره تقرير الإيراني الهالك قاسم سليماني، والذي أثار عاصفة غضب واسعة.
وقال: " استنكر المئات من الناشطين السوريين تقريرا مطولا عن قاسم سليماني نشر في منصة بودكاست الجزيرة التي اعتبرته مجاهدا و شهيدا وطالبوا الجزيرة بحذف التقرير بحجة انه اجرم بحق الشعبين السوري والعراقي".
وأضاف: "تذكرت على الفور حادثة مقتل المقاتل السعودي الميداني خطاب في الشيشان 2002 بسم دسه في صحن طعامه أقرب المقربين له من "المجاهدين".
وتابع: "في حينه، أرسلت تقريرًا مصورًا من مكتب الجزيرة بموسكو يحمل توقيعي ويتضمن نظرة موضوعية خالصة عن خطاب.. التقرير عرض مرتين وتم استبداله بتقرير للزميل فوزي بشرى من داخل غرفة الأخبار يتحدث عن مناقب خطاب وجهاده و استشهاده ومزاياه الإيجابية، وذكر لي فيما بعد من مسؤول قطري رفيع المستوى أن الديوان الأميري في قطر أرسل التقرير إلى فوزي بشرى ليذيعه باسمه".
وأردف خزام: "يا سادة يا كرام لا تستغربوا!!!! التقرير عن قاسم سليماني مطلوب. فمصالح قطر مع إيران أهم بكثير من المهنية والموضوعية و شعار الرأي و الرأي الآخر".
وكتب في منشوره: "الجزيرة الحقيقية باتت في ركن كان يا مكان في غابر الزمان قناة الجزيرة، و حاولت ان تكون مهنية و موضوعية، لكن مالكها تعب من العزف على سيمفونية المهنية و صوت من لا صوت له ومن قيادة ثورات الربيع العربي". هل تريدون أمثلة اكثر؟؟؟ في جعبتي الكثير".
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