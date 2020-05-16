الهلال يعتزم طلب تعويض من إدارة ملعب جامعة الملك سعود عن فترة توقف كورونا 

نواف السالم (صدى):
تدرس إدارة الهلال بشكل جدي طلب تعويض من إدارة ملعب جامعة الملك سعود عن فترة الأشهر الماضية التي توقفت فيها المباريات بسبب كورونا من أجل الحصول على حقها الكامل من العقد المبرم بين الطرفين.
ينفذ لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي البرنامج البدني التدريبي الذي وضعه الروماني رازفان لوشيسكو مدرب الفريق، في منازلهم خلال فترة توقف النشاط الكروي بسبب الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها السعودية لمنع انتشار فيروس كورونا.. ونشر الحساب الرسمي لنادي الهلال على "تويتر" روزنامة التدريبات المفترضة خلال فترة أسبوع تمتد من 18 مارس الحالي وحتى الـ 24 من الشهر ذاته.
واشتمل برنامج رازافان على تدريبات لياقية فردية يؤديها كل لاعب في منزله أجل المحافظة على لياقتهم.