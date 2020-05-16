جروس: أجبروني على الرحيل عن الأهلي 

ماجد محمد (صدى):
أكد المدرب كريستيان جروس المدير الفني السويسري السابق لأندية الأهلي السعودي والزمالك المصري، أنه لن ينسى أول بطولة حققها مع غراسهوبرز، حيث فاز بكأس سويسرا عام 1994.
وأوضح جروس أنه أُجبر على الرحيل عن النادي الأهلي في الفترة الأخيرة، أنه حين تمت إقالته والتعاقد مع الصربي فلادان ميلويفتش بدلاً منه.
وكشف جروس تفاصيل عن بطولة الكونفدرالية التي حققها مع الزمالك والتي اعتبرها البطولة الأجمل في مسيرته مع النادي المصري، قائلا: " عشنا أوقاتا عصيبة وظروفاً لا تعقل إلى أن تحقق الحلم للنادي والفوز باللقب ".
وأردف جروس: " لن أنسى أبداً منظر جماهير النادي المصري في النهائي حيث امتلأ استاد القاهرة وقتها بنحو مئة ألف متفرج "، مضيفا أن " هذا المنظر لا يمكن نسيانه بالتأكيد ".