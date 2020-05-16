الكويت تٌضحي بالوافدين وتقلص أعداد الموظفين بعد العيد

الكويت (صدى):
أصدر وزير الشؤون البلدية الكويتي، وليد الجاسم، توجيهات بوقف تعيين المقيمين الوافدين في بلدية الكويت وتقليص أعدادهم بعد عيد الفطر.
ويأتي ذلك لدعم وتوفير الفرص الوظيفية للكوادر الوطنية تنفيذا لسياسة الإحلال.
ومن المفترض أن الوزير الجاسم سيجتمع مع القياديين بعد عطلة عيد الفطر، لبحث عملية إحلال الكوادر الوطنية بدلاً من المقيمين لاسيما في الوظائف الإدارية مثل السكرتارية والعاملين في السجل العام والصادر والوارد بكافة القطاعات.
ووفقا للمعلومات الواردة فإنه سيتم إنهاء خدمات الموظفين الوافدين بعد العيد، وجاء ذلك بعدما طلب وزير البلدية تجهيز ملفات عدد من الموظفين، بالإضافة إلى أعداد الإداريين الذين بالإمكان الاستغناء عنهم.