«فارفان» أول مصاب بكورونا في الدوري الروسي 

وكالات (صدى):
تعرض المهاجم البيروفي المخضرم جيفرسون فارفان للإصابة بفيروس كورونا المستجد، وفقا لما أعلنه ناديه لوكوموتيف موسكو، ليصبح أول حالة في الدوري الروسي لكرة القدم المتوقع استئنافه في 21 يونيو.
وأوضح نادي العاصمة عبر حسابه على موقع " تويتر ": " تم تشخيص فيروس كورونا لدى لاعبنا جيفرسون فارفان. نتمنى له الصحة الجيدة، جيف! تعافى بسرعة ".
وقال رئيس النادي أناتولي ميشتتشيرياكو:" هو في موسكو ولم ينقل الى المستشفى، هذا القرار سيتخذ بحسب تعليمات السلطات والاطباء ".
وكان فارفان لعب مع لوكوموتيف منذ 2017، لكنه لم يخض أية مباراة هذا الموسم بسبب إصابة في ركبته تعرض لها الصيف الماضي في كوبا أميركا مع منتخب بلاده.