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الكويت والمملكة يتفقان على إيقاف الانتاج المشترك في «الخفجي»
منذ 17 ساعة
3964
6
خالد الظفيري (صدى):
قالت وسائل إعلام كويتية،اليوم السبت، أن الكويت والسعودية اتفقتا على وقف الإنتاج المشترك للنفط بحقل الخفجي.
وحتى الأن لم يتم صدور قرارًا أو توضيحًا رسميًا من المملكة.
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أحدث التعليقات
القرني
[email protected]
@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
قواكم الله
اللهو البرئ
والله يستاهلون .😂😂 المرة الثانية .يتأدبون..والله من العيب ان الدولة تنصحك من اجل صحتك وصحة اهلك وبرضو ترفض وتخالف الا ان يرنوك يعشرة الف.
القرني
[email protected]
@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
في عهد النبي عليه الصلاةوالسلام أشتكى له بعير من صاحبه الي مايطعمه ويحمله فوق طاقته،، وكلنا نعرف قصة الطير الي التفت النبي علية الصلاة والسلام وقال من فجع هذه بفراخها ف الله يعطيكم العافية
احمد
اعتقد عمله بالمجال العسكري ماله علاقه ... هي نشكله بينه وبين أحد افراد قبيلته أو من قبيله ثانيه على امور خاصه بينهم وحب ينتقم منه
ابوبدر
السالفة عنده طالما يقول ان الفاعل يبي يوصل له رسالة تهديد.
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