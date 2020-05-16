حسم الجدل حول توقيع فيتوريا مع فنربخشة التركي

ماجد محمد (صدى):
كشفت مصادر مسؤولة بإدارة نادي النصر عن حقيقة توقيع المدرب روي فيتوريا لصالح نادي فنربخشة التركي.
وترددت أنباء تفيد بأن المدرب روي فيتوريا وقع لصالح فنربخشة لقيادته في الموسم المقبل، حيث ينتهي تعاقده مع النصر بنهاية الموسم الرياضي الحالي.
ووفقا للمعلومات الواردة فإن فيتوريا يضع أولوية في تعاقده الجديد لصالح النصر لما لمسه من تعامل ومحبة جماهير العالمي له إضافة لنتائجه التي ساعدت على تلك العلاقة.
واتضح أن إدارة النصر متفقة تماما على تواجد فيتوريا مع الفريق لموسمين قادمين لخلق حالة استقرار فنية في الفريق وإن الإدارة والمدرب متفقان على الاستمرار.
وحول ما تردد عن طلب المدرب نحو 7.5 مليون يورو له ولطاقمه الفني في الموسم القادم، أكد أن هذا لم يحدث وأنها مجرد اجتهادات صحفية وإن الإدارة عرضت على المدرب بالفعل نحو 6 ملايين يورو من الممكن أن تزيد إلى 6.5 مليون يورو.