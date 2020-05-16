نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

حسم الجدل حول توقيع فيتوريا مع فنربخشة التركي

Time منذ 12 ساعة
Views 8014
Comment 1
حسم الجدل حول توقيع فيتوريا مع فنربخشة التركي

ماجد محمد (صدى):
كشفت مصادر مسؤولة بإدارة نادي النصر عن حقيقة  توقيع المدرب روي فيتوريا لصالح نادي فنربخشة التركي.

وترددت أنباء تفيد بأن المدرب روي فيتوريا وقع لصالح فنربخشة لقيادته في الموسم المقبل، حيث ينتهي تعاقده مع النصر بنهاية الموسم الرياضي الحالي.

ووفقا للمعلومات الواردة فإن فيتوريا يضع أولوية في تعاقده الجديد لصالح النصر لما لمسه من تعامل ومحبة جماهير العالمي له إضافة لنتائجه التي ساعدت على تلك العلاقة.

واتضح أن إدارة النصر متفقة تماما على تواجد فيتوريا مع الفريق لموسمين قادمين لخلق حالة استقرار فنية في الفريق وإن الإدارة والمدرب متفقان على الاستمرار.

وحول ما تردد عن طلب المدرب نحو 7.5 مليون يورو له ولطاقمه الفني في الموسم القادم، أكد أن هذا لم يحدث وأنها مجرد اجتهادات صحفية وإن الإدارة عرضت على المدرب بالفعل نحو 6 ملايين يورو من الممكن أن تزيد إلى 6.5 مليون يورو.

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو عمار
افا عيب عليك لا تسأل احد عن دينه بل اطعمه لله
ابو محمد 😎
(( احد المجاورون )) .. وماذا في هاالعبارة تقصدون .. .. هل سعودي او من المتسللين ..............؟؟
ابو محمد 😎
ما اظنه الا اهبل فيه لوثه في مخه ..
ابو عمار
تعاملتي معه على انك غير متعلمه .... يعني هو ما يعرف عنك اي شي قبل الزواج ؟ والا اخوك حاب يتخلص منك ليستولي على الشقه فزوجك هذا الزوج الغريب
ابو محمد 😎
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..

أخر الأخبار

شاهد.. سخرية من المودل العراقية غزوة بعد تغير ملامحها بالمكياج
شاهد.. سخرية من المودل العراقية غزوة بعد تغير ملامحها بالمكياج
Time منذ 47 ثانية Views 14
رجل في ورطة بعد ولادة زوجته فجأة وشريط الكمامة ينقذه !
رجل في ورطة بعد ولادة زوجته فجأة وشريط الكمامة ينقذه !
Time منذ دقيقة Views 34
ربط منصتي "سابر وفسح" لتسريع عملية دخول الشحنات من المنافذ
ربط منصتي "سابر وفسح" لتسريع عملية دخول الشحنات من المنافذ
Time منذ 19 دقيقة Views 1305
«الشؤون الإسلامية» تعلق على واقعة العبث بالمصاحف والأثاث بمسجد الداير بني مالك
«الشؤون الإسلامية» تعلق على واقعة العبث بالمصاحف والأثاث بمسجد الداير بني مالك
Time منذ 25 دقيقة Views 1401
طبيب يتخلى عن مهنته وينضم لداعش للانتقام من أمريكا
طبيب يتخلى عن مهنته وينضم لداعش للانتقام من أمريكا
Time منذ 26 دقيقة Views 1437
بالفيديو.. «الداخلية» تتوعد من يستخدم تصريح التنقل أثناء منع التجول لغير الإذن المخصص له
بالفيديو.. «الداخلية» تتوعد من يستخدم تصريح التنقل أثناء منع التجول لغير الإذن المخصص له
Time منذ 36 دقيقة Views 1514
سيدة تطلب التفريق: أخبرني بأنه تزوجني جبر خاطر 
سيدة تطلب التفريق: أخبرني بأنه تزوجني جبر خاطر 
Time منذ 39 دقيقة Views 632
بالصور.. تعقيم شامل وإتلاف أغذية في مركز تجاري أصيب أحد عامليه بالأحساء
بالصور.. تعقيم شامل وإتلاف أغذية في مركز تجاري أصيب أحد عامليه بالأحساء
Time منذ 42 دقيقة Views 1357
بالفيديو.. روان بن حسين تناشد بمساعدتها لحصول ابنتها على جواز سفر ليبي
بالفيديو.. روان بن حسين تناشد بمساعدتها لحصول ابنتها على جواز سفر ليبي
Time منذ 51 دقيقة Views 702
العثور على سفير الصين لدى تل أبيب جثة هامدة في شقته
العثور على سفير الصين لدى تل أبيب جثة هامدة في شقته
Time منذ 57 دقيقة Views 1779
«الصحة» تطالب المنشآت الصحية بالإبلاغ عن المخزون الدوائي لديها
«الصحة» تطالب المنشآت الصحية بالإبلاغ عن المخزون الدوائي لديها
Time منذ 58 دقيقة Views 1374
المملكة بين أعلى 10 دول على مستوى العالم في سرعة الأنترنت
المملكة بين أعلى 10 دول على مستوى العالم في سرعة الأنترنت
Time منذ ساعة Views 1433
«التقاعد»: صرف معاشات شهر مايو الاثنين
«التقاعد»: صرف معاشات شهر مايو الاثنين
Time منذ ساعة Views 1795
عودة الليجا يثير مخاوف ريال مدريد
عودة الليجا يثير مخاوف ريال مدريد
Time منذ ساعة Views 1525
«الأرصاد» تنبه بأمطار رعدية ورياح نشطة بنجران
«الأرصاد» تنبه بأمطار رعدية ورياح نشطة بنجران
Time منذ ساعة Views 1490
أسهل طريقة لقياس قوة بطارية السيارة
أسهل طريقة لقياس قوة بطارية السيارة
Time منذ ساعة Views 1542
مصير الدوري الإنجليزي حال اكتشاف إصابات بالفيروس بين اللاعبين
مصير الدوري الإنجليزي حال اكتشاف إصابات بالفيروس بين اللاعبين
Time منذ ساعتين Views 1558
النيابة العامة بمصر تنظر في «فيديوهات أحمد فلوكس» اليوم
النيابة العامة بمصر تنظر في «فيديوهات أحمد فلوكس» اليوم
Time منذ ساعتين Views 1832
زوجة في دعوى نفقة: أوشكت على الجنون بسبب والد زوجي
زوجة في دعوى نفقة: أوشكت على الجنون بسبب والد زوجي
Time منذ ساعتين Views 1053
طرق سهلة لمنع الرؤية الضبابية أثناء ارتداء الكمامة مع النظارة
طرق سهلة لمنع الرؤية الضبابية أثناء ارتداء الكمامة مع النظارة
Time منذ ساعتين Views 1836