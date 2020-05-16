شاهد.. وافد مصري يتطاول على عسكري بالجيش: "متقدرش تضربني"

خالد الظفيري (صدى):
أظهر مقطع فيديو، تطاول وافد مصري على عسكري بالجيش بنظارة مخفر الصليبيخات في الكويت، في حين طالبه العسكري باحترام قواعد وقوانين الدولة.
وظهر الوافد المصري منفعلًا وهو يخاطب العسكري الكويتي، وقال له الأخير “كيف تقول لعسكري يرتدي ملابس وشعار الدولة.. انت مش هتقدر تعمل حاجة؟”، ليرد عليه الوافد قائلا: “انت بتهددني”.
وقال العسكري للوافد “اتفضل أقعد مكانك.. أنا ما راح أضربك”، فرد عليه الوافد قائلا: “أنت ماتقدرش تضربني.. احنا مش قاعدين في الشارع.. ما تقدرش تمد أيدك علي”.
وأضاف الكويتي لـ “الوافد”: لا تناقشني.. أنا أمن دولة، فرد عليه قائلا: “أمن دولة يعني أيه.. تهدد وتشتم الناس يعني ولا أيه”.