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المشاهدون يغازلون بن شرقي: «أحلى ضيف مع رامز جلال»

Time منذ 24 دقيقة
Views 1625
المشاهدون يغازلون بن شرقي: «أحلى ضيف مع رامز جلال»

ماجد محمد (صدى):
تصدر لاعب الزمالك الحالي ونجم الهلال السابق أشرف بن شرقي منصات التواصل الاجتماعي ومحرك البحث جوجل بعد ظهوره مع رامز مجنون رسمي.

وأثارت الحلقة إعجاب واسع بين مشاهدي البرنامج في العالم العربي؛ حيث اعتبرها الجمهور الحلقة الأفضل على الإطلاق.

وتدور فكرة برنامج «رامز مجنون رسمي»، المذاع عبر شاشة «إم بي سي مصر»، على أساس استدراج الضحية للمشاركة في برنامج باسم الحقيقة، من تقديم أروى، قبل أن يظهر رامز جلال ويوقع الضيف في مقلبه، ويتم ربط الضيف في كرسي يتم توصيله بالكهرباء ويتعرض الضيف إلى تعذيب رامز جلال.

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أحدث التعليقات

صــ؏ــب ؏ـليك
ولك شووو هااااظ
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
طيب والي ياكل الرز اكيد يشوف المذهلات بكل أن اعها
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله المستعان
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله يجزاك خير الجزاء
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
شكله أخذ غفوه وهو يسوق

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