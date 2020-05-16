المشاهدون يغازلون بن شرقي: «أحلى ضيف مع رامز جلال»

ماجد محمد (صدى):
تصدر لاعب الزمالك الحالي ونجم الهلال السابق أشرف بن شرقي منصات التواصل الاجتماعي ومحرك البحث جوجل بعد ظهوره مع رامز مجنون رسمي.
وأثارت الحلقة إعجاب واسع بين مشاهدي البرنامج في العالم العربي؛ حيث اعتبرها الجمهور الحلقة الأفضل على الإطلاق.
وتدور فكرة برنامج «رامز مجنون رسمي»، المذاع عبر شاشة «إم بي سي مصر»، على أساس استدراج الضحية للمشاركة في برنامج باسم الحقيقة، من تقديم أروى، قبل أن يظهر رامز جلال ويوقع الضيف في مقلبه، ويتم ربط الضيف في كرسي يتم توصيله بالكهرباء ويتعرض الضيف إلى تعذيب رامز جلال.