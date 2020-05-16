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بالفيديو.. جانب من جهود قوات أمن المنشآت في  الخفجي

Time منذ ساعة
Views 1432
بالفيديو.. جانب من جهود قوات أمن المنشآت في  الخفجي

الرياض (صدى):
رصد مقطع فيديو جانبا من من جهود قوات أمن المنشآت في محافظة الخفجي.

وكثفت قوات أمن المنشآت من جهود أفرادها ومهماتهم في طرق الخفجي، لتطبيق أمر منع التجوُّل، بهدف الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، ووقايتهم من فايروس كورونا.

وبدا في المقطع خلو الطرقات الرئيسية والفرعية من المركبات وعابري الطرق إلا من الفئات المستثناة ورجال الأمن والقطاعات المشاركة، فيما تم إنشاء عدد من نقاط التفتيش لضبط المخالفين.

وتواصل الجهات الأمنية المختلفة عملها لتطبيق قرار منع التجول بشكل يومي لضمان تحقيق أعلى التزام في تطبيق القرار.

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أحدث التعليقات

صــ؏ــب ؏ـليك
ولك شووو هااااظ
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
طيب والي ياكل الرز اكيد يشوف المذهلات بكل أن اعها
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله المستعان
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله يجزاك خير الجزاء
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
شكله أخذ غفوه وهو يسوق

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